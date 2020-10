IndyCar | O’Ward confermato da Arrow McLaren SP. Fuori Askew, in arrivo Rosenqvist?

Arrow McLaren SP ha deciso già la propria line-up per la stagione 2021 dell’IndyCar Series: Pato O’Ward è stato confermato dopo i brillanti risultati ottenuti finora, mentre Oliver Askew lascerà il team dopo St. Petersburg. In arrivo al suo posto Felix Rosenqvist?

O’Ward al via nel 2021, le polemiche sull’assenza di Askew

La stagione full-time d’esordio da parte di O’Ward – che non è comunque inserito tra i rookie – è stata davvero eccezionale: escludendo quattro gare, il pilota messicano ha sempre centrato la top-10 e colto ben tre podi, lottando addirittura per ben due volte per la vittoria finale a Road America e in Iowa. Nel bottino c’è anche una pole position e la momentanea quinta posizione in classifica generale, quanto basta per ricevere la conferma anche per il prossimo anno dalla McLaren. Anche le prime sette gare (con un 3° posto come miglior piazzamento) sono state ottime per Askew, ma dopo l’incidente alla Indy 500 ha corso altre quattro corse ma sotto i suoi standard. Su incoraggiamento di amici e famigliari si è fatto visitare dopo diversi dolori alla testa e, alla fine, gli è stata diagnosticata una commozione celebrale. Il suo agente ha lanciato accuse contro il team di Sam Schmidt e di Zak Brown per non aver avuto a cuore il proprio pilota e per essersene sbarazzato senza tener conto del suo stato di salute.

Rosenqvist prossimo arrivo in casa McLaren?

Al di là delle polemiche, McLaren starebbe puntando su Rosenqvist e pare che la firma sia vicina secondo quanto rivela RACER. Chip Ganassi ha sotto contratto lo svedese fino a fine anno, ma non ha confermato nulla per il 2021 sebbene sia nel suo interesse averlo ancora in squadra. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare notizie più certe.

Copyright foto: Chris Jones / IndyCar Series