DTM | Zolder (2) 2020: anteprima e orari del weekend

Il DTM rimane ancora sul circuito belga di Zolder per il penultimo appuntamento della stagione 2020. Nel weekend appena trascorso, René Rast ha portato a casa una doppietta importante con Audi e la lotta al titolo con Nico Müller e Robin Frijns è più aperta che mai.

DTM, Zolder 2020: programma ed orari

Venerdì 16 ottobre

13.00 – Prove libere 1 (45 minuti)

16.30 – Prove libere 2 (30 minuti)

Sabato 17 ottobre

10.40 – Qualifiche 1 (20 minuti)

13.30 – Gara 1 (55 minuti)

Domenica 18 ottobre

10.40 – Qualifiche 2 (20 minuti)

13.30 – Gara 2 (55 minuti)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Qualifiche in diretta su YouTube, mentre la gara sul sito ufficiale (non visibile però in Italia).

DTM, Zolder 2020: anteprima del weekend

Siamo sicuri al 100% che il campione del DTM di quest’anno sarà uno tra questi tre: Müller, Rast e Frijns, tutti a bordo di una Audi che ha completamente sbaragliato la concorrenza di BMW. Rast è tornato nettamente in forma, cogliendo due forti vittorie a Zolder e arrivando a raggiungere quota 249 punti, 10 in meno di Müller che i è riguadagnato la testa della classifica ma con un 3° e un 9° posto. Peggio è andata a Frijns che, oltre a un 2° posto, ha incasellato uno zero sulla tabella di marcia dopo aver sbattuto contro il guard-rail in uscita box in Gara 2; per il nederlandese, ora fermo a 243 punti, potrebbe essere un colpo importante ai fini della classifica finale. Guardando invece tra gli altri, Mike Rockenfeller (109 punti) si sta giocando il 4° posto con il trio BMW formato da Timo Glock (102), Sheldon van der Linde (99) e Marco Wittmann (90), oltre a Loïc Duval (88) che, molto spesso, si è visto sottotono. Dietro poi troviamo il resto del gruppone, tra cui Lucas Auer che ha alternato una vittoria e un 3° posto con molti arrivi fuori dalla zona punti.

