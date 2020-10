smart EQ fortwo e-cup | Savoia e Ghirelli centrano le vittorie di Pergusa, Ferri ancora in vetta

Francesco Savoia e Vittorio Ghirelli vincono le due gare del quarto appuntamento stagionale di Pergusa del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport. Fulvio Ferri rimane leader della classifica della smart EQ fortwo e-cup, ma con due round al termine la lotta rimane ancora aperta.

Il resoconto di Gara 1: il colpaccio di Savoia



Le qualifiche hanno visto Francesco Savoia firmare la sua seconda pole position consecutiva con CityCar Bari. Il pilota di Fasano è stato bravo a scattare al meglio dalla prima casella sullo schieramento e installarsi subito in prima posizione, mai mollata fino alla bandiera a scacchi. Ma Savoia ha avuto vita molto dura nel resistere agli attacchi della Merbag di Ferri, che ha provato in tutti i modi ad avere la meglio sul rivale. Il romano ha provato il tutto per tutto all’ultima chicane prima del traguardo con una manovra da una parte spettacolare, ma dall’altra ha permesso ad Azzoli, che dopo aver provato il colpaccio nelle fasi iniziali era rimasto fin lì ad osservare i due litiganti, di regalare alla sua Special Car la seconda posizione sotto la bandiera a scacchi grazie ad uno straordiario arrivo in volata sulla Merbag. Quarta ha chiuso la Rstar Palermo di Giuseppe de Pasquale, che dopo un lungo duello ha preceduto sul traguardo la e-Gino di Gianluca Carboni, la Crema Diesel di Michele Spoldi e la Mercedes-Benz Roma di Vittorio Ghirelli.

Il resoconto di Gara 2: Ghirelli dalla prima fila

Al via la Minimax di Casillo scatta come una fionda e si porta con fierezza in testa alla gara, davanti a Ghirelli. Il pilota della Mercedes-Benz Roma ha trovato però l’affondo decisivo nella seconda chicane con un passaggio spettacolare sul rivale dove ha provato a inserirsi anche Michele Spoldi. Il più in palla è sembrato però Ferri, capace di portare la sua Merbag fino alla seconda posizione, cercando anche di insidiare la leadership di Ghirelli. Ma il Campione in carica ha guidato alla perfezione, controllando gli avversari e transitando in prima posizione sotto la bandiera a scacchi, andandosi a prendere così una vittoria voluta e cercata con decisione per la sua Mercedes-Benz Roma. Seconda posizione per Ferri, che ha preceduto di un soffio sul traguardo un ottimo Spoldi, al primo podio stagionale con la Crema Diesel. Alle loro spalle, la lotta furibonda per la quarta posizione ha visto emergere la Special Car di Riccardo Azzoli, bravo a precedere la CityCar di Savoia e la Minimax di Casillo, al miglior risultato stagionale e vincitore per la seconda volta dello smart fan boost.

La situazione in campionato



Con 125 punti ancora da assegnare sono ancora tanti a poter ambire al titolo di Campione Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport. Dopo Pergusa la Merbag di Ferri rimane in testa alla classifica ma ora ha solo 3 punti di vantaggio sulla CityCar Bari di Savoia. Seguono appaiati entrambi a 16 punti la Rstar di De Pasquale e la Special Car di Azzoli, ma il gioco degli scarti.

Copyright foto: smart EQ fortwo e-cup