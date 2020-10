GTWC Europe | Lamborghini chiude la Sprint Cup con una vittoria e un podio a Barcellona

Si è conclusa con l’appuntamento di Barcellona la stagione 2020 della Sprint Cup del GT World Challenge Europe e Lamborghini ha messo a segno un’altra vittoria e un podio. Tutto merito di Emil Frey Racing, con Albert Costa e Giacomo Altoè i più veloci in Gara 1 e Mikael Grenier e Ricardo Feller terzi in Gara 3.

Grande successo in Gara 1 con Altoè e Costa

In Gara 1 parte bene il poleman Feller, subito all’attacco invece Altoè, che scatta dalla terza posizione. L’intervento della safety car, per una vettura finita fuori pista, pone momentaneamente fine alle ostilità. Dopo 25 minuti di gara si apre la finestra dei pit che permette alle vetture di rientrare ai box per il cambio pilota obbligatorio: le due Lamborghini rientrano in contemporanea, con Grenier che sostituisce Feller e Costa che rileva Altoè. Completate le soste, Grenier è al comando, seguito da Costa che guadagna il secondo posto grazie a un pit-stop velocissimo. La seconda parte di gara è una cavalcata targata Emil Frey Racing, con Costa incollato al posteriore della Huracán #14 mentre gli inseguitori perdono progressivamente terreno. Al 24° giro Costa conquista il comando sorpassando il compagno di scuderia sul rettilineo. Arrivo in parata delle due Lamborghini, che tagliano il traguardo al primo e secondo posto dopo aver percorso gli ultimi giri in regime di safety car.

Vittoria revocata in Gara 2 per una penalità

In Gara 2 Costa scatta perfettamente dalla pole, tenendosi fuori dai guai, mentre alle sue spalle si scatena la lotta per il secondo posto. Parte bene anche Grenier, che guadagna subito quattro posizioni al volante della #14. Velocissimo sulla pista di casa, Costa cerca di staccare gli inseguitori alzando il ritmo e inanellando una serie di giri veloci che gli consente di consegnare la vettura al compagno Altoè con un ampio margine di sicurezza. Nella seconda parte di gara Altoè gestisce il vantaggio alla perfezione, tenendo a distanza l’Audi #66 e la Mercedes #4, nonostante l’ingresso della safety car abbia temporaneamente ricompattato il gruppo di testa. Allo scadere dei 60 minuti il giovane pilota ufficiale taglia il traguardo per primo centrando la seconda vittoria del weekend. Vittoria poi annullata dalla direzione gara che penalizza con 35” l’equipaggio per un’infrazione durante il pit stop: la Huracán #163 viene retrocessa al 16° posto.

Podio con Feller e Grenier in Gara 3

In Gara 3 Costa parte dalla quarta posizione ma il suo attacco alle posizioni di testa viene subito fermato dall’ingresso della safety car in seguito a un incidente durante la partenza. Al 4° giro viene esposta bandiera verde ma la situazione rimane invariata fino ai pit-stop di metà gara, quando Costa lascia il volante ad Altoé. Il Factory Driver viene sorpassato dal compagno di scuderia Feller, al volante della Huracán #14 che si lancia all’inseguimento dell’Audi #31. Il sorpasso avviene a pochi minuti dalla bandiera a scacchi in seguito a un breve ma intenso duello alle curve 7 e 8: podio assoluto e vittoria di classe Silver per Feller e Grenier, quinto posto per Altoé e Costa.

Copyright foto: Lamborghini Squadra Corse