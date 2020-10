Formula Renault Eurocup | Martins centra la doppietta a Barcellona e stacca Collet in classifica

Un weekend praticamente perfetto quello messo in pista da Victor Martins a Barcellona, teatro del sesto doppio appuntamento della Formula Renault Eurocup. Il francese di ART Grand Prix conquista due vittorie e altrettante pole position e giri veloci, staccando nettamente Caio Collet (R-ace GP) in classifica.

Martins imprendibile sotto la pioggia di Gara 1

Gara 1 è stata condizionata dalla pioggia che si è riversata sul tracciato spagnolo al sabato, regalando molti fuori pista ma una certezza: Martins ha letteralmente vinto in solitaria, con 17” di vantaggio su Collet 2° e con 30” su Ugo de Wilde 3°. Il francese è partito perfettamente dalla pole position e ha iniziato a dare 1” al giro su Franco Colapinto (MP Motorsport) che, all’inizio, si trovava alle sue spalle in classifica. Collet, sprofondato al 10° posto al via, è iniziato velocemente a risalire recuperando poi la seconda piazza, ma non è riuscito a recuperare il gap che lo teneva lontano da Martins. Primo podio per de Wilde, davvero positivo con Arden sfruttando anche un fuoripista di Colapinto, che spreca così l’ottima chance di concludere al 3° posto per accontentarsi invece del 6°, dietro anche a Gregoire Saucy (ART GP) e a Hadrien David (MP Motorsport). Alex Quinn è 7°, seguito da Paul Aron (ART GP), dal debuttante Kas Haverkort (MP) e da Tijmen van der Helm (FA by Manor) che conclude la top-10.

Formula Renault Eurocup 2020 – Barcellona, Gara 1: classifica

Doppietta di Martins in Gara 2, Collet ancora 2°

Il sole ha candidamente illuminato invece Gara 2 alla domenica, oltre alla doppietta fatta segnare da Martins. Ancora una volta è l’alfiere di ART GP a trionfare, nonostante sul finale sia intervenuta una Safety Car intervenuta per un contatto tra Amaury Cordeel (FA by Manor) e de Wilde in curva 1. Con un solo giro al termine, Martins ha praticamente staccato Collet rifilandogli 1”5 di distacco, mentre Colapinto ha centrato il podio precedendo David Vidales (JD Motorsport), che aveva concluso solo 11° nella prima manche. Da segnalare l’ottimo 5° posto di Haverkort, al primo anno in monoposto essendo impegnato nella Formula 4 spagnola da quest’anno. David è 6°, poi troviamo van der Helm, William Alatalo (JD), Lorenzo Colombo (Bhaitech) e Aron, che ha recuperato dopo l’incidente alla prima curva con Quinn (questo si è ritirato). Nicola Marinangeli si è fermato per un problema tecnico alla sua Bhaitech; weekend sfortunato, dove ha risentito ancora dell’infortunio per l’incidente in moto avuto qualche mese fa.

Formula Renault Eurocup 2020 – Barcellona, Gara 2: classifica

Copyright foto: Clément Luck / DPPI