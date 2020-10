WTCR | Slovakia Ring, Gara 1: Berthon non spreca dalla pole, Tarquini e Vernay sul podio

Finalmente arriva anche il successo per Nathanaël Berthon in questa stagione del FIA WTCR: il pilota francese vince con merito e forza Gara 1 allo Slovakia Ring, a bordo dell’Audi di Comtoyou Racing. Gabriele Tarquini centra il 2° posto con Hyundai, seguito da un positivo Jean-Karl Vernay con Alfa Romeo.

Berthon s’invola verso la prima vittoria stagionale

Berthon aveva centrato due pole position nelle qualifiche di ieri, soprattutto quella per la prima manche di oggi in Slovacchia. Il transalpino ha praticamente tenuto sempre la testa della corsa nonostante le condizioni di leggero bagnato, badando più a cosa accadeva alle sue spalle: infatti, Nicky Catsburg (che aveva superato Berthon al via ma poi ritornato dietro), Jean-Karl Vernay, Nestor Girolami, Gilles Magnus e Esteban Guerrieri hanno iniziato a battagliare per le posizioni sul podio, tutti all’interno di un solo secondo. Catsburg ha iniziato ad accusare problemi di grip ed è praticamente sprofondato fino al 17° posto finale, mentre Guerrieri e Girolami sono entrati in contatto facendo alzare i toni via radio del Münnich Motosport. Ad approfittarne c’è stata la vecchia volpe di Tarquini, che ha concluso a 3” da Berthon, seguito da Vernay che porta sul podio Romeo Ferraris. Guerrieri e Girolami sono rispettivamente 4° e 5°.

Azcona risolleva Cupra, ancora in difficoltà Cyan Racing

Bene anche le altre Audi di Comtoyou: Tom Coronel e Gilles Magnus hanno comunque chiuso alle spalle dei primi, precisamente in sesta e settima piazza, mentre Mikel Azcona ha risollevato la Cupra portandola all’8° posto. Yann Ehrlacher, attuale capoclassifica, è l’unica Lynk & Co a chiudere in top-10, 9° davanti al campione in carica Norbert Michelisz. Ritirato invece Luca Engstler.

FIA WTCR 2020 – Race of Slovakia, Slovakia Ring, gara 1: classifica

