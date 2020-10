GTWC Europe | Barcellona, Qualifiche 2-3: ancora una pole per Costa e Lamborghini, Marciello velocissimo con Mercedes-AMG

Sono Albert Costa e Raffaele Marciello a conquistare le due pole position finali del weekend del GT World Challenge Europe a Barcellona. Lo spagnolo riconferma davanti la Lamborghini di Emil Frey Racing, mentre l’italiano dona una chance iridata in più al compagno di squadra Timur Boguslavskiy.

Costa beffa all’ultimo Marciello in Q2

Marciello è stato velocissimo nella prima sessione di qualifiche ma, proprio nell’ultimissimo giro disponibile, Costa ha piazzato la zampata vincente segnando la pole position in 1’44”878. La Lamborghini torna quindi di nuovo davanti a tutti dopo la doppietta di Gara 1 corsa ieri, con Marciello che piazza la Mercedes-AMG di AKKA ASP comunque in prima fila. Dietro ci sono le Audi di Attempto Racing affidate a Frederic Vervisch e a Mattia Drudi, nettamente più performanti rispetto a ieri, con Maro Engel 5° con la Mercedes-AMG del Team HRT. Dries Vanthoor è solamente 7° con l’Audi del Team WRT, alle spalle del compagno di squadra Kelvin van der Linde. Oscar Tunjo è 9° con la Mercedes-AMG di Toksport WRT e s’aggiudica la pole tra i Silver, mentre alle sue spalle troviamo la Ferrari di Sky Tempesta Racing che è prima tra le Pro-Am con Eddie Cheever III.

Marciello definitivamente in pole in Q3

Boguslavskiy, ancora in lizza per il titolo contro Engel-Stolz e Vanthoor-Weerts, può davvero ringraziare Marciello per il bel regalo fatto: l’italiano, dopo il 2° posto in Q2, ha segnato il miglior giro in Q3 con un riferimento di 1’43”296, mentre Vanthoor e Engel sono rispettivamente 3° e 11°. Costa stavolta s’accontenta del 4° posto, dietro anche a van der Linde che occupa la seconda casella al via. Mikael Grenier è 6° con la seconda Lambo, preceduto da Ezequiel Perez Companc che ottiene la pole tra i Silver con la Mercedes-AMG di Madpanda Motorsport. Cheever è ancora il più veloce tra i Pro-Am.

GT World Challenge Europe powered by AWS 2020 – Barcellona, qualifiche: classifica Q2 e classifica Q3

