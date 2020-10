FIA WTCR | Slovakia Ring, Gara 2: spunta a sorpresa Coronel, Girolami a muro

Dopo ben quattro anni dall’ultima vittoria nel vecchio WTCC, Tom Coronel la spunta a sorpresa nella Gara 2 del FIA WTCR allo Slovakia Ring. L’eccentrico pilota nederlandese batte Esteban Guerrieri dopo una lunga battaglia. Néstor Girolami conclude contro le barriere la sua corsa di oggi.

Coronel torna al successo dopo ben quattro anni

L’esperto driver di Comtoyou Racing non vinceva dal 2016, quando all’ora il campionato era denominato con la vecchia sigla WTCC ed era in forza alla Roal Motorsport che allestiva la Chevrolet Cruze. Oggi con la propria Audi RS 3 LMS è quindi tornato sul gradino più alto del podio, sfruttando anche un errore di Guerrieri che ha poi concluso 3° con la Honda Civic Type-R TCR, dietro anche all’Audi di Gilles Magnus che si è preso 1” dal compagno di squadra. L’ultimo giro è stato anche caratterizzato dall’incidente dell’altro argentino Girolami: dopo essersi scontrato con l’Alfa Romeo di Jean Karl-Vernay, l’alfiere di Münnich Motosport ha colpito forte il guard-rail e potrebbe addirittura dire addio alle aspirazioni di prendere il via a Gara 3. Vernay ha comunque colto il 4° posto, mentre Mikel Azcona centra la top-5 con la Cupra di Zengő Motorsport, segnando addirittura il giro veloce.

Berthon ritirato dopo la vittoria di Gara 1

Nicky Catsburg sembra aver nettamente risolto i problemi di grip sulla sua Hyundai i30 N TCR ed è 6°, seguito da Norbert Michelisz e dal duo di Lynk & Co formato da Yann Ehrlacher e da Yvan Muller. Tiago Monteiro chiude la top-10, mentre Nathanaël Berthon si è ritirato, così come Luca Filippi e Gabriele Tarquini.