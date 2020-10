WTCR | Slovakia Ring, Qualifiche: di nuovo Berthon in pole con l’Audi di Comtoyou

Ancora velocissimo nelle qualifiche Nathanaël Berthon, che conquista allo Slovakia Ring la seconda pole position stagionale nel FIA WTCR. Il francese, con l’Audi di Comtoyou Racing, batte le Hyundai tornate di nuovo competitive.

Berthon di nuovo davanti, Hyundai ritorna in forma

Si era già fatto vedere nel primo appuntamento di Zolder, sprecando tutto con una partenza anticipata e la conseguente penalità: stavolta Berthon è pronto a non commettere lo stesso errore e si è dimostrato sempre velocissimo nella sessione di qualifiche di oggi pomeriggio, risultando primo sia nella Q1 che nella decisiva Q3. Gli sfidanti per la partenza da palo nono sono però state le Lynk & Co di Cyan Racing ma le Hyundai, che hanno finalmente un BoP meno penalizzante dopo aver boicottato il precedente round in Germania: Nicky Catsburg è stato quello più in lizza per un posto in prima fila ma, nella decisiva terza sessione, è stato il campione in carica Norbert Michelisz ad aggiudicarsi il 2° posto, relegando il nederlandese al 3° con al fianco un ottimo Tom Coronel e alle spalle Gilles Magnus.

Cyan Racing in difficoltà

Esteban Guerrieri è il primo degli eliminati dalla Q3 con la Honda del Münnich Motorsport, mentre un bravissimo Jean-Karl Vernay è 7° con l’Alfa Romeo di Romeo Ferraris. Santiago Urrutia è il primo dei piloti Lynk & Co, 8° con dietro Luca Filippi, Néstor Girolami (in pole per Gara 1), Gabriele Tarquini e Attila Tassi; l’ungherese aveva interrotto la Q1 dopo aver sbattuto contro le barriere, con la bandiera rossa intervenuta in casa. Indietro Yvan Muller e Yann Ehrlacher, rispettivamente 14° e 15° con davanti anche Tiago Monteiro.

FIA WTCR 2020 – Race of Slovakia, Slovakia Ring, qualifiche: classifica

Copyright foto: Marcel Langer / DPPI