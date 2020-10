WRC | Rally Italia Sardegna 2020, Ogier: “Potrebbe andare meglio. Correre nel 2021? I miei piani non dipendono dal format del campionato”

DA ALGHERO – Eccoci con un nuovo appuntamento con i commenti di piloti impegnati al Rally Italia Sardegna 2020. Conclusa la seconda mattinata, siamo andati nella Media Zone allestita al porto di Alghero per fare un veloce punto della situazione con Sébastien Ogier.

Dopo 10 prove speciali su sedici in tutto il francese di Toyota è agganciato nella lotta del podio, dove è attualmente terzo con un gap di tre secondi da Thierry Neuville e 34,6 da Dani Sordo, al momento leader della corsa. Con la sua solita tenacia e sangue freddo Ogier sta lottando contro il grip e pure con imprevisti come lo stallo della sua vettura nell’ultima PS di questa mattina, ma comunque nulla di paragonabile al disastro continuo dello scorso anno in Sardegna.

Ogier: “La Toyota Yaris WRC resta piacevole da guidare”

Il sei volte campione del mondo si è fermato ai nostri microfoni, e gli abbiamo chiesto dove trovi la spinta per correre e lottare nel WRC dopo le sue ultime rimostranze sul regolamento di gara, che impone ai piloti in testa alla classifica come lui di partire per primi durante tutta la giornata inaugurale della competizione: una regola in parte stralciata nei precedenti round, sempre su sterrato, dell’Estonia e della Turchia, anche perché a differenza della Sardegna parliamo di due round con due sole giornate e non tre. «Va bene così – ha risposto Ogier – proseguiamo con piacere nel WRC, stiamo andando veloci, l’auto è piacevole da guidare… Per quanto riguarda oggi, è stato un buon giro per noi, non perfetto perché non ero al limite nei primi passaggi e quando nei secondi stavo andando più forte, il motore ha stallato. Ma comunque va bene per ora, stiamo lottando per il secondo posto, ma potrebbe andare meglio».

“Non cambierò i miei piani già presi su una eventuale nuova stagione nel WRC “

Parlando dei massimi sistemi, il format del WRC dovrebbe cambiare a suo parere, anche per invogliarlo a correre veramente un altro anno e ritardare il suo addio al Mondiale (che tra l’altro tutto tace riguardo al vagheggiato rinnovo, sia da Ogier che da Toyota Gazoo Racing)? «No, qualunque cosa accada non cambierò i miei piani, questa stagione in più di cui ho parlato è dovuta alla situazione davvero particolare che stiamo vivendo con il Covid, in cui abbiamo avuto tanto tempo libero e un campionato molto corto». Ovvero: se correrò anche nel 2021, cosa che ormai sembra assodata anche dalle parole del diretto interessato, sarà per colpa della stagione in piena pandemia che abbiamo vissuto, e qualunque sia il format del WRC, questo dettaglio non peserà sulla mia scelta.