GTWC Europe | Barcellona, Qualifiche 1: Lamborghini in pole con Feller ed Emil Frey

Inizia nel segno di Lamborghini l’ultimo weekend della Sprint Cup del GT World Challenge Europe. Sul tracciato di Barcellona, Ricardo Feller coglie la pole position con Emil Frey Racing nelle prime qualifiche, con la pioggia che ha pesantemente condizionato gli ultimi dieci minuti di sessione. In prima fila Luca Stolz, in lizza per il titolo assieme a Maro Engel con la loro Mercedes-AMG.

Lamborghini davanti a tutti prima della pioggia

Le Lamborghini di Emil Frey sono davvero in forma in Spagna: Feller ha colto la prima posizione, mentre Giacomo Altoè si è portato al 3° posto. Lo svizzero, appena arrivato sulla Huracán GT3 Evo #14 al posto di Norbert Siedler, è stato velocissimo nella fase asciutta iniziale, impostando un tempo di 1’45”572 e con quasi 0”4 di vantaggio su Stolz. Dopodiché, dei grossi nuvoloni hanno ricoperto in breve tempo la pista e la pioggia è scesa bagnando copiosamente l’asfalto; tutti hanno tentato di migliorarsi ma la classifica non è grossomodo cambiata. Mercedes-AMG in ottima forma rispetto al plotone Audi: Jim Pla, Timur Boguslavskiy (AKKA ASP) e Juuso Puhakka (Toksport WRT) occupano dalla quarta alla sesta piazza, seguiti da Nelson Panciatici (Bentley di CMR) e appunto dalle vetture della Casa degli Anelli; Charles Weerts, attuale capoclassifica con Dries Vanthoor, è 8° con l’esemplare del Team WRT, seguito dall’altro di Tomita Ryuichiro.

Audi battuta da Mercedes-AMG, Ferrari prima in Pro-Am

Tommaso Mosca, Nicolas Schöll, (Attempto) Arthur Rougier e Steven Palette (Sainteloc) continuano la classifica dietro alle altre due Audi del Team WRT. Solamente 16esima la Lexus del Tech1 Racing guidata da Thomas Beubauer, dietro alla Ferrari di Chris Froggatt (Sky Tempesta) che si è aggiudicata la pole nella classe Pro-Am.

GT World Challenge Europe powered by AWS 2020 – Barcellona, qualifiche 1: classifica

Copyright foto: SRO / Dirk Bogaerts Photography