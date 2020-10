ELMS | Svelato il calendario 2021: torna il Red Bull Ring, confermata Monza a luglio

In occasione dell’appuntamento di Monza di questo weekend, l’European Le Mans Series ha svelato il calendario ufficiale per la stagione 2021. Confermati sei appuntamenti, tra cui spicca la presenza proprio del tracciato brianzolo e il ritorno del Red Bull Ring.

Monza rimane, Red Bull Ring ritorna al posto di Silverstone

Annunciato ieri, il calendario dell’ELMS trova conferma nel numero di round – che rimangono appunto a sei – e nel format delle quattro ore di gara. La novità risulta essere Spielberg, che aveva già ospitato l’europeo dal 2013 fino al 2018, quando venne poi sostituito da Barcellona. Con l’uscita di scena di Silverstone dai piani del FIA World Endurance Championship, anche l’ELMS ha deciso di bistrattare la trasferta in terra britannica e recupererà quindi il viaggio in Austria. «Con questo calendario invitiamo i migliori team europei per una nuova stagione che si preannuncia davvero competitiva» ha esordito Pierre Fillon, Presidente dell’Automobile Club de l’Ouest. «Dopo un anno difficile a causa del COVID-19, siamo felici di annunciare un calendario con sei diverse sedi in Europa. L’elevata qualità delle squadre sulla griglia di partenza merita tutti i nostri sforzi per garantire un campionato di alto livello» ha aggiunto Gérard Neveu, confermando l’affiancamento della Michelin Le Mans Cup e della Ligier European Series.

Tutto il calendario completo per il 2021

La stagione 2021 sarà anticipata come sempre da dei test collettivi, in programma sul circuito del Montmelò il 12-13 aprile; ovviamente in quel weekend (17-18) ci sarà la gara d’apertura, proseguendo poi con Spielberg (15-16 maggio), Monza (10-11 luglio), Le Castellet (28-29 agosto), Spa-Francorchamps (18-19 settembre) e Portimão (23-24 ottobre).