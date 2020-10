WRC | Rally Italia Sardegna 2020, la copertura tv e web in chiaro

DA ALGHERO – Scatta quindi domani il sesto appuntamento del WRC 2020, una partenza che già di per sé rappresenta un successo visto che parliamo di un evento rinviato quest’anno due volte e che capita in un momento in cui aleggia lo spettro di un nuovo lockdown. Nella speranza di scampare questa eventualità, il Rally Italia Sardegna prosegue intanto indisturbato con il proprio programma (oggi c’è stato lo shakedown) rigorosamente a porte chiuse.

La programmazione sui canali ufficiali del Rally Italia Sardegna

Motivo per cui il pubblico potrà consolarsi con la consueta copertura mediatica che abbiamo illustrato nella nostra guida completa all’evento, ma questa volta saranno garantite anche delle finestre extra in diretta dal parco assistenza e dalla Media Zone. Un servizio garantito dal sito ufficiale del Rally Italia Sardegna e dalla pagina Facebook della gara, nonché dal profilo Instagram dell’evento. Il programma diramato dagli organizzatori del RIS è il seguente:

-Venerdì 9 ottobre

Live 1 FB | ore 14:02 | Service+MediaZone

Live 2 FB | ore 18:22 | Service+MediaZone

-Sabato 10 ottobre

Live 1 FB | ore 13:53 | Service+MediaZone

Live 2 FB | ore 18:25 | Service+MediaZone

-Domenica 11 ottobre

Live 1 IG | ore 7:15 | Service Park Exit

Live 2 FB | 9:55 | Riordino

Le dirette su Rai Sport

Inoltre, scende in campo anche Rai Sport con tre dirette in chiaro di altrettante prove speciali: sabato 10 ottobre sarà trasmessa la PS8 di Coiluna-Loelle 1 alle ore 08:35, mentre nella stessa giornata sarà la volta della PS11 di Sedini-Castelsardo 2, prevista alle 16:05. Domenica 11 ultimo appuntamento live con la PS14 Sassari-Argentiera 1, alle ore 09:05: la ripetizione della prova, valida come Power Stage, verrà trasmessa invece lunedì 12 ottobre in differita, alle 16:15.