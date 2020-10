WTCR | Race of Slovakia 2020: anteprima e orari del weekend

Prosegue velocemente la stagione appena iniziata del FIA WTCR, già giunto al suo terzo appuntamento dell’anno con la Race of Slovakia. Sul circuito dello Slovakia Ring riparte l’accesa sfida da Lynk & Co e Honda, in attesa di sapere se Hyundai prenderà il via alla corsa.

FIA WTCR, Slovakia Ring 2020: programma ed orari

Sabato 10 ottobre

10.00 – Prove libere 1 (45 minuti)

13.45 – Prove libere 2 (30 minuti)

16.30 – Qualifiche (Q1 20’, Q2 10’, Q3)

Domenica 11 ottobre

09.15 – Gara 1 (9 giri)

12.45 – Gara 2 (9 giri)

14.45 – Gara 3 (11 giri)

Gli orari si riferiscono a quelli italiani (CEST). Le gare saranno in diretta su Eurosport.

FIA WTCR, Slovakia Ring 2020: anteprima del weekend

Appare tesa la situazione tra Hyundai e gli organizzatori del Mondiale, con Andrea Adamo che ha sollevato diverse polemiche sul BoP e sulle centraline che, sulla carta, dovrebbero essere in comune a tutte le auto. Le auto saranno presenti in Slovacchia ma non è chiaro se parteciperanno effettivamente alle tre corse in programma, anche se il campione in carica Norbert Michelisz e Gabriele Tarquini appaiono carichi più che mai. Guardando invece la classifica, Yann Ehrlacher guida la classifica con ben 92 punti e due vittorie, contro i 61 di Néstor Girolami e di Thed Björk che si trovano subito alle sue spalle e i 60 di Yvan Muller. Come si evince, Cyan Racing è nettamente superiore – anche grazie a un BoP molto favorevole – rispetto alla concorrenza, rappresentata dalla sola Honda del Münnich Motorsport che ha colto le altre due vittorie proprio con Girolami ed Esteban Guerrieri. Romeo Ferraris, nonostante nessun supporto ufficiale di Alfa Romeo, sta cogliendo buoni risultati con Jean-Karl Vernay, ben più veloce di piloti come Santiago Urrutia, Gilles Magnus e Nathanaël Berthon e alle Cupra di Zengő Motorsport.

FIA WTCR 2020 – Race of Slovakia, Slovakia Ring: entry list

