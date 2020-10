TCR Europe | Barcellona 2020: anteprima e orari del weekend

Passato il giro di boa a Monza, il TCR Europe si sposta in Spagna per il quarto appuntamento stagionale, a supporto del GT World Challenge Europe. Daniel Lloyd è ancora al comando della classifica generale, inseguito da Nicolas Baert.

TCR Europe, Barcellona 2020: programma ed orari

Venerdì 9 ottobre

12.40 – Prove Libere 1 (30 minuti)

17.30 – Prove Libere 2 (30 minuti)

Sabato 10 ottobre

11.45 – Qualifiche (Q1 20′ / Q2 10′)

16.05 – Gara 1 (12 giri / 30’)

Domenica 11 ottobre

13.55 – Gara 2 (12 giri / 30‘)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Qualifiche e gare in diretta su YouTube.

TCR Europe, Barcellona 2020: anteprima del weekend

Nonostante un ritiro in Gara 2, Daniel Lloyd è rimasto il capoclassifica del TCR Europe con la Honda del Brutal Fish Racing Team con un totale di 173 punti. Il britannico non si è fatto troppo avvicinare dai propri avversari, anche perché non sono andati tanto meglio in Italia: Baert è balzato al 2° posto con l’Audi di Comtoyou grazie a un 3° e a un 5° posto che lo hanno alzato a 141 punti, mentre dietro ci sono Mehdi Bennani (anche lui con l’Audi di Comtoyou) e Mike Halder; il marocchino ha sprecato una ghiotta pole position in Gara 1 ed è stato costretto al ritiro, mentre il tedesco è rimasto invischiato nelle classiche battaglie corpo a corpo di Monza e non ha portato a casa alcun punto. Chi è risalito sono i vari John Filippi, Mat’o Homola e Daniel Nagy, con Julien Briché che ha fatto il colpaccio (una vittoria e un 2° posto) che lo hanno rilanciato nella top-10 della graduatoria generale. Barcellona dovrebbe rimettere la situazione a posto: il tracciato spagnolo è molto più guidato di quello brianzolo, ma si attendono comunque diverse sportellate.

TCR Europe 2020 – Barcellona: entry list

Copyright foto: TCR Europe