DTM | Zolder 2020: anteprima e orari del weekend

Dopo una buona pausa dalle fatiche di Assen e del Nürburgring, il DTM ritorna in scena a Zolder per un altro doppio appuntamento, prima del gran finale di Hockenheim. Con il titolo praticamente ormai nelle mani di Audi, continua la sfida tra Nico Müller, Robin Frijns e René Rast.

DTM, Zolder 2020: programma ed orari

Venerdì 9 ottobre

13.00 – Prove libere 1 (45 minuti)

16.30 – Prove libere 2 (30 minuti)

Sabato 10 ottobre

10.40 – Qualifiche 1 (20 minuti)

13.30 – Gara 1 (55 minuti)

Domenica 11 ottobre

10.40 – Qualifiche 2 (20 minuti)

13.30 – Gara 2 (55 minuti)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Qualifiche in diretta su YouTube, mentre la gara sul sito ufficiale (non visibile però in Italia).

DTM, Zolder 2020: anteprima del weekend

La classifica parla chiaro: Audi ha una netta superiorità su BMW e lo dimostrano anche le prestazioni in pista, con la Casa degli Anelli sempre avanti rispetto alla Casa bavarese. Infatti, a lottare per il titolo di quest’anno ci sono tre piloti Audi: Müller ha vinto due delle quattro gare disputate al Nürburgring e può contare un bottino di 242 punti, 18 in più di Frijns che sta nettamente avvicinandosi al rivale svizzero con due vittorie e un 2° posto sul tracciato tedesco. Rast, dal canto suo, ha tenuto il contatto cogliendo sempre il podio, ma 195 punti bastano solamente ad assicurarlo in terza posizione: il campione in carica potrebbe tentare l’attacco nei prossimi due weekend a Zolder. Sheldon van der Linde rimane il migliore alfiere BMW, 4° con 88 punti davanti a Loïc Duval, a Mike Rockenfeller – entrambi a 86 – e a Marco Wittmann (86).

Copyright foto: DTM