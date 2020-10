WRC | Rally Italia Sardegna 2020, ultimi test e fase di ricognizioni [VIDEO]

Siamo nel pieno della settimana del penultimo appuntamento (forse) del campionato WRC 2020, il tanto sofferto Rally Italia Sardegna 2020, che partirà ufficialmente giovedì con lo shakedown e questo venerdì con la gara, totalmente a porte chiuse.

Rally Italia Sardegna 2020, via alle ricognizioni

Una edizione che si prospetta surreale ma si sa, o tempora o mores: intanto gli equipaggi e i team stanno sbarcando sull’isola, effettuando gli ultimi test dei giorni scorsi e le più recenti ricognizioni (quest’ultime da oggi a domani) prima del via ufficiale della tappa italiana del Mondiale. Nell’entroterra, tra la zona di Nulvi e di Tergu, si stanno svolgendo le ultime rifiniture e gli ultimi aggiustamenti alle note, con tanto di imprevisti da luogo comune sulla Sardegna (alcuni piloti, come Martin Prokop, si sono ritrovati con un’esercito di pecore ad intralciare il proprio cammino sulla strada). Il clima è abbastanza primaverile, senza la canicola di giugno né le temperature rigide che si registrano ad altre latitudini del mondo in questa stagione: gli sterrati perciò non sono proprio aspri come quelli del precedente Rally di Turchia, ma in ogni caso non siamo davanti al tipo di strade veloci viste all’inizio di settembre in Estonia. Sassi ed asperità del terreno impongono una stesura molto certosina delle note.

Rally Italia Sardegna 2020, gli ultimi test prima della gara

Tra i vari video che circolano vi mostriamo alcune sessioni di test svoltesi nei giorni scorsi, una con protagonista Ole Christian Veiby sulla Hyundai i20 R5 preparata dal team RedGrey, con il norvegese in gara nel WRC2, e l’altra con Oliver Solberg, che ritrova la Skoda Fabia Rally2 Evo dopo le ultime gare, tra WRC3 ed ERC, disputate con la Volkswagen Polo GTI R5, tra cui la fresca incursione – non molto fortunata, a dire il vero – al Rally Fafe Montelongo, terzo appuntamento del Campionato Europeo.

Crediti Video: TOP Video Rally / Oliver Solberg – DirtFish