FIA F3 | Test Barcellona, Giorno 2: Novalak porta in alto Trident

Clement Novalak migliora i tempi della Formula 3 nell’ultimo dei due giorni di test collettivi a Barcellona. Il franco-britannico ha portato in alto Trident alla mattina, mentre nel pomeriggio è Johnathan Hoggard a concludere in vetta con Jenzer.

Novalak al top con Trident al mattino

Buona performance sul giro secco per Novalak, l’unico a battere il muro dei 32” e a concludere con un 1’31”989. Battuto così il tempo fatto registrare ieri da Matteo Nannini, oggi comunque ottimo 3° con ART Grand Prix e distanziato di quasi tre decimi; nel mezzo c’è invece Jack Doohan con la seconda vettura di Trident, nettamente in crescita rispetto a quanto visto durante tutta la stagione. Igor Fraga si porta in quarta posizione con Hitech GP, confermando che il brasiliano ha vissuto un’annata sfortunata con la poco competitiva Charouz, mentre la sorpresa di oggi è rappresentata da Hoggard, 5°. Seguono in classifica Olli Caldwell (ART), Victor Martins (ART), Dennis Hauger (Prema), Calan Williams (Jenzer) e David Schumacher, oggi passato con Trident. Nel fondo Arthur Leclerc, 22°.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Clement Novalak Trident 1m31.989s 33 2 Jack Doohan Trident 1m32.147s +0.158s 27 3 Matteo Nannini ART Grand Prix 1m32.252s +0.263s 49 4 Igor Fraga Hitech GP 1m32.290s +0.301s 45 5 Johnathan Hoggard Jenzer Motorsport 1m32.328s +0.339s 42 6 Olli Caldwell ART Grand Prix 1m32.332s +0.343s 42 7 Victor Martins ART Grand Prix 1m32.457s +0.468s 44 8 Dennis Hauger Prema 1m32.472s +0.483s 28 9 Calan Williams Jenzer Motorsport 1m32.478s +0.489s 27 10 David Schumacher Trident 1m32.549s +0.560s 38 11 Enzo Fittipaldi HWA Racelab 1m32.575s +0.586s 30 12 Ben Barnicoat Carlin 1m32.596s +0.607s 40 13 Jak Crawford Hitech GP 1m32.599s +0.610s 44 14 Caio Collet MP Motorsport 1m32.665s +0.676s 48 15 Pierre-Louis Chovet Hitech GP 1m32.784s +0.795s 43 16 Jonny Edgar MP Motorsport 1m32.878s +0.889s 43 17 Roman Stanek Prema 1m32.930s +0.941s 27 18 Mikhael Belov Charouz Racing System 1m33.056s +1.067s 43 19 William Alatalo Campos Racing 1m33.079s +1.090s 44 20 Amaury Cordeel MP Motorsport 1m33.087s +1.098s 43 21 Sophia Floersch Carlin 1m33.092s +1.103s 39 22 Arthur Leclerc Prema 1m33.169s +1.180s 30 23 Patrik Pasma Charouz Racing System 1m33.219s +1.230s 42 24 Ido Cohen Carlin 1m33.240s +1.251s 40 25 Alessandro Famularo Campos Racing 1m33.251s +1.262s 34 26 Oliver Rasmussen HWA Racelab 1m33.339s +1.350s 32 27 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1m33.837s +1.848s 32 28 Rafael Villagomez Campos Racing 1m33.840s +1.851s 48 29 Tijmen van der Helm HWA Racelab 1m33.947s +1.958s 43 30 Josef Knopp Charouz Racing System 1m34.604s +2.615s 45

Hoggard sale in alto al pomeriggio

Hoggard si è poi imposto al pomeriggio, girando comunque 1”8 più lento rispetto al riferimento di Novalak della mattina. Roman Staněk si fa vedere con Prema e sale al 2° posto, davanti a Hauger e a un costante Fraga. Pure Leclerc ritorna in alto con un 5° posto, poi troviamo Martins e Jak Crawford con Hitech GP; lo statunitense è attualmente in lizza per il titolo della Formula 4 tedesca e corre anche in quella italiana. Pierre-Louis Chovet è 8° sempre con Hitech GP, mentre chiudono la top-10 Williams e Caio Collet (MP Motorsport). Caldwell ha causato l’unica bandiera rossa di giornata con un testacoda alla curva 7. I prossimi test saranno a Jerez de la Frontera il 27-28 ottobre.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Johnathan Hoggard Jenzer Motorsport 1m33.759s 31 2 Roman Stanek Prema 1m34.102s +0.343s 42 3 Dennis Hauger Prema 1m34.167s +0.408s 39 4 Igor Fraga Hitech GP 1m34.286s +0.527s 41 5 Arthur Leclerc Prema 1m34.715s +0.956s 41 6 Victor Martins ART Grand Prix 1m34.775s +1.016s 41 7 Jak Crawford Hitech GP 1m34.794s +1.035s 43 8 Pierre-Louis Chovet Hitech GP 1m34.814s +1.055s 42 9 Calan Williams Jenzer Motorsport 1m34.836s +1.077s 34 10 Caio Collet MP Motorsport 1m34.859s +1.100s 37 11 Ben Barnicoat Carlin 1m34.870s +1.111s 31 12 Enzo Fittipaldi HWA Racelab 1m34.927s +1.168s 54 13 Matteo Nannini ART Grand Prix 1m35.082s +1.323s 42 14 Mikhael Belov Charouz Racing System 1m35.151s +1.392s 22 15 Oliver Rasmussen HWA Racelab 1m35.398s +1.639s 36 16 Patrik Pasma Charouz Racing System 1m35.453s +1.694s 35 17 Alessandro Famularo Campos Racing 1m35.484s +1.725s 31 18 Sophia Floersch Campos 1m35.608s +1.849s 32 19 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1m35.802s +2.043s 25 20 William Alatalo Campos Racing 1m35.838s +2.079s 35 21 Josef Knopp Charouz Racing System 1m35.892s +2.133s 33 22 Jonny Edgar MP Motorsport 1m35.899s +2.140s 35 23 Olli Caldwell ART Grand Prix 1m35.913s +2.154s 35 24 Amaury Cordeel MP Motorsport 1m35.972s +2.213s 34 25 Rafael Villagomez Campos Racing 1m36.189s +2.430s 31 26 Clement Novalak Trident 1m36.214s +2.455s 47 27 Ido Cohen Carlin 1m36.233s +2.474s 28 28 Jack Doohan Trident 1m36.514s +2.755s 46 29 David Schumacher Trident 1m36.682s +2.923s 43 30 Tijmen van der Helm HWA Racelab 1m36.763s +3.004s 44

Classifiche a cura di Formula Scout

Copyright foto: Formula Motorsport Limited