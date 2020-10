CIGT | BMW Team Italia centra un successo nella classe GT4 al Mugello con Guerra-Riccitelli

Weekend difficile per il BMW Team Italia nel secondo appuntamento Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo svoltosi al Mugello. Stefano Comandini e Marius Zug hanno mostrato ottime prestazioni ma condite da molta sfortuna, mentre Francesco Guerra e Simone Riccitelli hanno colto la vittoria nella classe GT4.

Tanta sfortuna in Gara 1 al sabato

Gara 1 è risultata particolarmente impegnativa per entrambi gli equipaggi BMW Team Italia. Comandini è scattato perfettamente con la BMW M6 GT3 presentandosi alla San Donato in terza posizione. Poco dopo però, all’uscita della Luco-Poggio Secco, un contatto con Agostini (Audi) lo ha costretto nella via di fuga con il posteriore. Il pilota romano è ripartito dal fondo per ricostruire la gara, ma nel corso di uno dei tanti sorpassi è stato rallentato da un testacoda che ha complicato la rimonta. Dopo il cambio pilota, Zug ha proseguito nel tentativo di recuperare, ma l’equipaggio ha chiuso lontano dalla zona punti. Imprevisti e colpi di scena non sono mancanti neanche in GT4, dove Riccitelli prima e Guerra con la BMW M4 GT4 poi hanno disputato un’ottima corsa, nonostante l’ingresso della safety car a circa venti minuti dalla fine abbia svantaggiato l’equipaggio BMW Team Italia che ha chiuso al terzo posto in categoria GT4 Pro-Am.

Netto recupero in Gara 2, vittoria nella classe GT4

Determinati a riscattarsi in gara due, Zug e Comandini sono scesi in pista nell’ordine con grande grinta nella gara della domenica e hanno saputo concretizzare una prestazione notevole, recuperando fino al 5° posto sotto alla bandiera a scacchi. Anche Guerra e Riccitelli hanno corso una gara emozionante: scattati dalla quarta posizione di categoria, i due piloti hanno concretizzato una prestazione particolarmente degna di nota e grazie anche all’ottima scelta di tempo per il pit-stop hanno conquistato la seconda vittoria stagionale in GT4 Pro-Am dopo quella artigliata nella gara d’apertura a Misano.

Le parole di Roberto Ravaglia

Roberto Ravaglia, Team Manager del BMW Team Italia, ha detto: «Diciamo che non sono mancate le emozioni qui al Mugello. Purtroppo con entrambe le vetture gara uno è stata un po’ in salita ed è stato un vero peccato, perché avevamo il potenziale per fare bene e avremmo potuto concretizzare altri punti importanti. Devo però riconoscere che sia i piloti che tutto il team hanno avuto una grande reazione che ci ha permesso di disputare una gara due molto più positiva, specialmente in GT4 con la bellissima vittoria. Sia nella classifica assoluta che in quella GT4 Pro-Am i distacchi dopo quattro gare sono molto corti, e questo ci permette di guardare al prossimo appuntamento con fiducia, per puntare a confermarci protagonisti».

Copyright foto: BMW