FIA F3 | Test Barcellona, Giorno 1: Nannini il più veloce con Campos alla mattina

È Matteo Nannini a inaugurare la due giorni di test collettivi della Formula 3 a Barcellona. Il pilota italiano, in pista con una monoposto di Campos, ha segnato il miglior tempo al mattino di 1’32”170. Jack Doohan porta in alto Trident nella sessione pomeridiana.

Nannini velocissimo al mattino con Campos

Nannini, che ha corso quest’anno con Jenzer ottenendo il suo unico podio proprio in Spagna, ha preceduto di 0”257 Jake Hughes, ritornato al volante dell’auto di HWA Racelab dopo aver dichiarato che non prenderà più parte alla categoria dal prossimo anno. Dopo una stagione sottotono ma anche sfortunata, Calan Williams è 3° con Jenzer e ben vicino alla vetta, seguito da Dennis Hauger che ha avuto modo di scendere in pista con Prema. Spazio anche per diversi piloti della Formula Renault Eurocup: Victor Martins, attuale capoclassifica, è 5° con ART Grand Prix davanti a Enzo Fittipaldi (HWA) e Roman Staněk (ART), mentre Franco Colapinto è 12° con MP Motorsport dopo aver segnato il primo riferimento a inizio giornata. Bene David Schumacher, 10° con Prema, mentre si è rivisto Igor Fraga con una più competitiva Hitech GP in 11esima posizione.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Matteo Nannini Campos Racing 1m32.170s 31 2 Jake Hughes HWA Racelab 1m32.427s +0.257s 32 3 Calan Williams Jenzer Motorsport 1m32.500s +0.330s 32 4 Dennis Hauger Prema 1m32.512s +0.342s 30 5 Victor Martins ART Grand Prix 1m32.572s +0.402s 30 6 Enzo Fittipaldi HWA Racelab 1m32.615s +0.445s 23 7 Roman Stanek ART Grand Prix 1m32.625s +0.455s 32 8 Jack Doohan Trident 1m32.777s +0.607s 22 9 Clement Novalak Trident 1m32.816s +0.646s 28 10 David Schumacher Prema 1m32.948s +0.778s 30 11 Igor Fraga Hitech GP 1m33.069s +0.899s 41 12 Franco Colapinto MP Motorsport 1m33.085s +0.915s 33 13 Johnathan Hoggard Jenzer Motorsport 1m33.096s +0.926s 27 14 Arthur Leclerc Prema 1m33.161s +0.991s 30 15 Jak Crawford Hitech GP 1m33.286s +1.116s 39 16 Mikhael Belov Charouz Racing System 1m33.331s +1.161s 33 17 Ben Barnicoat Carlin 1m33.450s +1.280s 26 18 Oliver Rasmussen Hitech GP 1m33.492s +1.322s 41 19 Pierre-Louis Chovet Campos Racing 1m33.509s +1.339s 31 20 Olli Caldwell ART Grand Prix 1m33.530s +1.360s 30 21 William Alatalo HWA Racelab 1m33.772s +1.602s 42 22 Sophia Floersch Carlin 1m33.819s +1.649s 35 23 Ido Cohen Carlin 1m33.838s +1.668s 35 24 Jonny Edgar MP Motorsport 1m34.399s +2.229s 30 25 Amaury Cordeel MP Motorsport 1m34.576s +2.406s 31 26 Alessandro Famularo Campos Racing 1m34.613s +2.443s 34 27 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1m35.170s +3.000s 27 28 Patrik Pasma Charouz Racing System 1m35.627s +3.457s 19 29 Rafal Villagomez Trident 1m36.195s +4.025s 23 30 Josef Knopp Charouz Racing System 1m36.541s +4.371s 35

Doohan in risalto al pomeriggio con Trident

Tempi più alti nel pomeriggio, dove a spiccare è stato Doohan che in questo 2020 non ha marcato nessun punto con HWA Racelab, apparendo abbastanza in difficoltà. Tornando alle prove, l’australiano ha fermato i cronometri sull’1’33”068, battendo di soli due millesimi Williams. Hauger sale al 3° posto, seguito da Staněk, Martins, Fraga e un buon Arthur Leclerc con Prema, arrivato direttamente dal Mugello dove ha vinto tutte e tre le gare del Formula Regional European Championship. Si è visto anche Ben Barnicoat, anche lui grande protagonista in Toscana ma nell’Euroformula Open, sceso in pista con Carlin e 8° nella seconda sessione.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Jack Doohan Trident 1m33.068s 35 2 Calan Williams Jenzer Motorsport 1m33.070s +0.002s 28 3 Dennis Hauger Prema 1m33.304s +0.236s 44 4 Roman Stanek ART Grand Prix 1m33.345s +0.277s 45 5 Victor Martins ART Grand Prix 1m33.376s +0.308s 44 6 Igor Fraga Hitech GP 1m33.619s +0.551s 29 7 Arthur Leclerc Prema 1m33.705s +0.637s 41 8 Ben Barnicoat Carlin 1m33.718s +0.650s 25 9 Pierre-Louis Chovet Campos Racing 1m33.723s +0.655s 33 10 Olli Caldwell ART Grand Prix 1m33.743s +0.675s 42 11 Enzo Fittipaldi HWA Racelab 1m33.816s +0.748s 50 12 David Schumacher Prema 1m33.827s +0.759s 43 13 Franco Colapinto MP Motorsport 1m33.891s +0.823s 44 14 Sophia Floersch Carlin 1m33.931s +0.863s 26 15 Jak Crawford Hitech GP 1m33.965s +0.897s 33 16 Alessandro Famularo Campos Racing 1m33.988s +0.920s 34 17 Matteo Nannini Campos Racing 1m34.053s +0.985s 33 18 Johnathan Hoggard Jenzer Motorsport 1m34.068s +1.000s 27 19 Amaury Cordeel MP Motorsport 1m34.139s +1.071s 44 20 Mikhael Belov Charouz Racing System 1m34.260s +1.192s 17 21 Clement Novalak Trident 1m34.388s +1.320s 21 22 Jonny Edgar MP Motorsport 1m34.389s +1.321s 41 23 Oliver Rasmussen Hitech GP 1m34.611s +1.543s 33 24 Ido Cohen Carlin 1m34.648s +1.580s 26 25 William Alatalo HWA Racelab 1m34.882s +1.814s 51 26 Patrik Pasma Charouz Racing System 1m34.911s +1.843s 45 27 Rafal Villagomez Trident 1m35.062s +1.994s 42 28 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1m35.387s +2.319s 29 29 Jake Hughes HWA Racelab 1m35.559s +2.491s 62 30 Josef Knopp Charouz Racing System 1m35.758s +2.690s 35

