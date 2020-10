British GT | Keen-Balon vincono in Gara 2 a Snetterton con Lamborghini e rilanciano la sfida al titolo

Lamborghini lanciata sempre più verso la lotta al titolo del British GT Championship: Phil Keen e Adam Balon vincono Gara 2 nel penultimo appuntamento di Snetterton con la Huracán GT3 Evo di Barwell Motorsport, il loro secondo successo stagionale.

Sfida al titolo rimandata nell’ultimo round a Silverstone

Questa vittoria rilancia l’equipaggio del team Barwell nella lotta per il titolo, in attesa del round finale di Silverstone in programma il 7 e l’8 novembre prossimi. In Gara 1 Keen e Balon hanno concluso al settimo posto, mentre i compagni di squadra Rob Collard e Sandy Mitchell conquistavano il secondo posto sull’asfalto bagnato del circuito britannico. Nella seconda manche Keen è partito dalla seconda posizione, ma ha ben presto strappato la leadership a Mitchell, scattato dalla pole sulla Lamborghini #78. Keen ha poi gestito il vantaggio fino al momento del pit-stop, quando ha ceduto il volante a Balon. Il pilota del team Barwell ha subito la pressione della Huracán GT3 Evo #18 del WPI Motorsport, affidata a Michael Igoe e al Lamborghini Factory Driver Andrea Caldarelli, tuttavia è riuscito a tagliare il traguardo per primo, con un vantaggio di sei secondi sugli inseguitori. Quinto posto per Mitchell e Collard, causa un pit-stop più lungo del previsto.

Le parole di Keen e Balon al termine del weekend

Keen ha detto a fine gara: «Partire dalla seconda posizione non è mai semplice ma sono stato abbastanza fortunato, trovandomi all’esterno dove ho trovato un maggior grip. Infatti Sandy (Mitchell) ha dovuto frenare un po’ prima perché aveva meno aderenza. Preso il comando sono andato a testa bassa e ho iniziato a spingere più forte che potevo». Balon ha aggiunto: «Phil mi ha reso la vita semplice, dandomi la macchina in testa. In gara 1 avevo commesso un errore e nella seconda manche ero ben deciso a non commetterne ancora. Sono veramente felice, viste le condizioni, di aver portato a casa questa vittoria».

Copyright foto: Lamborghini