IndyCar | Harvest GP, Gara 2: Power gestisce e vince dalla pole position

Will Power torna a mettere la propria firma sul tracciato stradale di Indianapolis, sede del doppio appuntamento dell’Harvest GP dell’IndyCar Series. Il pilota australiano del Team Penske vince dalla pole position, gestendo nel finale il ritorno di Colton Herta.

Power vince d’esperienza davanti a Herta e Rossi

Ha messo in mostra tutta la propria esperienza Power, bravissimo a gestire le gomme morbide nell’ultimo stint quando, alle sue spalle, scalpitava Herta. Il giovane alfiere di Andretti contava 8” di svantaggio sul 39 originario del Queensland, tra l’altro avendo nel mezzo il compagno di squadra Alexander Rossi. Lo statunitense si trovava con le coperture più dure ed è stato sorpassato alla prima curva durante il 64° giro da Herta, che si è lanciato all’inseguimento di Power; quest’ultimo è stato bravo a mantenere un vantaggio decisivo per la vittoria, concludendo con soli nove decimi di vantaggio. «Ho dovuto lavorare sodo per tenere Herta dietro di me» ha subito detto Power al termine della corsa. «Avevo bisogno di più gomma, ma Will era veloce e non sono riuscito a prenderlo» ha invece aggiunto Herta. «Ci abbiamo provato, ma non sono sicuro che qualcuno avesse qualcosa per battere Will oggi» ha concluso Rossi, che ha tentato una strategia alternativa.

Newgarden recupera ancora su Dixon in classifica

Felice Josef Newgarden, 4° sul traguardo e in grado di limare il distacco da Scott Dixon, oggi solamente 8° dopo essere scattato addirittura dalla 15esima posizione sulla griglia di partenza. Nel mezzo, Pato O’Ward è 5° – al contrario di ieri, nel fondo – davanti a Jack Harvey e a Graham Rahal. Alex Palou e Simon Pagenaud concludono la top-11, seguono Felix Rosenqvist e Santino Ferrucci.

NTT IndyCar Series 2020 – IndyCar Harvest GP, Gara 2: classifica

Copyright foto: James Black / IndyCar Series