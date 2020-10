Formula Regional | Mugello, Gara 3: Leclerc centra la tripletta con Prema

Weekend perfetto per Arthur Leclerc al Mugello: il monegasco di Prema centra la terza vittoria in tre gare nel Formula Regional European Championship. Gianluca Petecof si accontenta della seconda posizione ma ora non è più leader del campionato.

Altra vittoria di Leclerc, Petecof si accontenta del 2° posto

Può ritenersi davvero felice Leclerc che, dopo questo fine settimana, è diventato il nuovo capoclassifica del campionato. Altra prova solida da parte del fratello di Charles, sebbene inizialmente aveva lasciato passare Petecof e Oliver Rasmussen; il giovane talento di casa FDA ha poi ripreso il comando e ha mantenuto le distanze proprio su Petecof, che ha quindi chiuso in seconda posizione davanti a Rasmussen. Il brasiliano sembra aver calato il proprio ritmo in gara in questo weekend, soprattutto trovandosi davanti un Leclerc forte psicologicamente: quasi un copione già visto l’anno scorso in Formula 4 quando perse il titolo nei confronti di Dennis Hauger. Prema rimane comunque la bestia nera per tutti gli altri team, conquistando un’altra tripletta.

Vips costretto al ritiro

Stavolta non c’è stato il guizzo da parte di Pierre Louis Chovet, che ha concluso solamente 7° dietro al duo di KIC Motorsport composto da Patrik Pasma e da Konsta Lappalainen e al compagno di squadra Alessandro Famularo. Ancora sottotono Jamie Chadwick, con la ragazza britannica che è ben lontana da quanto aveva mostrato a Misano a inizio stagione. Chiudono la classifica Emilio Pesce, Gillian Henrion e Andrea Cola (anche se è finito fuori pista nel penultimo giro), mentre Jüri Vips è stato costretto al ritiro per un problema tecnico sulla sua monoposto.

Formula Regional European Championship certified by FIA 2020 – Mugello, gara 3: classifica

