Formula Regional | Mugello, Gara 2: meteo imprevedibile, Leclerc batte Chovet

Un tempo imprevedibile ha regalato tanto spettacolo nella Gara 2 del Formula Regional European Championship al Mugello. Arthur Leclerc trionfa nonostante si sia fermato due volte ai box per cambiare le gomme, davanti a un positivo Pierre-Louis Chovet.

Chovet sfrutta l’azzardo delle slick, i piloti Prema ai box

Già le prime difficoltà sono arrivate ancor prima di schierarsi in griglia, con una pista completamente bagnata ma che non era più infastidita dalla pioggia. Gli alfieri di Prema – Leclerc, Gianluca Petecof e Oliver Rasmussen – hanno deciso di affidarsi alle coperture rain, mentre diversi piloti hanno tentato l’azzardo tra cui Pierre-Louis Chovet e Konsta Lappalainen; se il finlandese di KIC Motorsport è finito contro le barriere nel giro di formazione, il francese di Van Amersfoort Racing pareva avere ragione su tutti, costringendo la squadra italiana a richiamare i propri piloti dopo diversi giri. Chovet è quindi balzato in testa, seguito da un incredibile Gillian Henrion che aveva copiato la strategia del connazionale. Poi, di colpo, un altro imprevisto: la pioggia è ritornata a fare da padrona e tutti hanno preso la decisione di montare le gomme da bagnato.

Leclerc rimonta nel finale grazie a una SC

Dopo il secondo turno di pit-stop, Chovet ed Henrion – più Jamie Chadwick, anche lei partita con le coperture d’asciutto – avevano oltre un minuto di vantaggio sul gruppone, sfruttando proprio la sosta in meno. A rimescolare le carte è stato Andrea Cola, finito in testacoda tanto da chiamare in causa la Safety Car. Con il gruppo ormai compatto e pochi minuti al termine della corsa, Leclerc si è acceso e ha velocemente rimontato fino a togliere la leadership a Chovet, che ha comunque concluso 2°. Beffato all’ultimo Henrion, sorpassato da Petecof; ricordiamo che il francese ha un team a conduzione famigliare, oltre ad aver saltato le qualifiche e la corsa di ieri per dei problemi alla monoposto che durano da inizio stagione. Alessandro Famularo è 6°, seguono Rasmussen, la Chadwick (precipitata di diverse posizioni), ed Emidio Pesce. Doppiati Patrik Pasma e Jüri Vips.

Formula Regional European Championship certified by FIA 2020 – Mugello, gara 2: classifica

Copyright foto: ACI Sport