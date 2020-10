IndyCar | Harvest GP, Gara 1: prova di forza di Newgarden, riaperto il campionato

Con tre sole gare dal termine, Josef Newgarden vince la prima delle due manche dell’IndyCar Series sul tracciato stradale di Indianapolis. L’alfiere del Team Penske tira fuori tutta la sua forza e riduce le distanze da Scott Dixon, arrivato solamente 9°.

Newgarden gioca di strategia, grande lotta tra Herta e VeeKay

Una corsa pazzesca quella andata in scena ieri – in prima serata per noi italiani –, divertente e imprevedibile: addirittura si sono contati oltre 200 sorpassi in pista, con lo Speedway che ha riaperto finalmente le porte al pubblico. Newgarden ha davvero giocato d’astuzia, tentando ben due overcut per installarsi in prima posizione: nel primo era riuscito nell’intento ma è stato costretto a lasciar Colton Herta, mentre nel secondo ha potuto contare sulle gomme morbide molto più fresche del pilota di Andretti, costretto a montare poi le medie. Alla fine, il campione in carica ha concluso con oltre 14” di vantaggio su Alexander Rossi, ottimo 2° e davanti a un bravo Rinus VeeKay, che aveva battagliato a lungo nelle prime fasi proprio con Herta; il figlio di Bryan è scivolato in quarta posizione, precedendo Felix Rosenqvist e Will Power.

Dixon cade nell’errore, nel fondo O’Ward

E Dixon dov’è finito? Il capoclassifica ha corso una gara sottotono, addirittura commettendo un errore verso la fine dove è finito fuoripista, perdendo diverse posizioni per agguantare la nona posizione. Il distacco mastodontico si è ora ridotto a 40 punti, contando che St. Petersburg assegnerà anche doppi punti. Davanti al neozelandese troviamo anche Graham Rahal (7° nonostante un testacoda) e Jack Harvey (8°). Marcus Ericsson chiude in top-10 precedendo Max Chilton e Conor Daly. Ritirato Marco Andretti col motore in fiamme, mentre il duo Arrow McLaren SP è rimasto nel fondo: Helio Castroneves – che sostituisce l’infortunato Oliver Askew – è 20°, subito alle sue spalle Pato O’Ward.

NTT IndyCar Series 2020 – IndyCar Harvest GP, Gara 1: classifica

Copyright foto: Chris Owens / IndyCar Series