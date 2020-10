Formula Regional | Mugello, Gara 1: vittoria impressionante sul bagnato di Leclerc con Prema

Una performance stellare quella messa in pista da Arthur Leclerc in Gara 1 del Formula Regional European Championship al Mugello. Il pilota monegasco ha letteralmente devastato i propri avversari, vincendo nonostante una penalità di 10” ricevuta per un sorpasso sotto regime di doppia bandiera gialla.

Leclerc vola sul bagnato, Vips sale sul podio

Partito dalla quarta posizione sulla griglia di partenza, Leclerc ha recuperato in soli due giri la testa della corsa viaggiando con un ritmo di 3” superiore a tutti gli altri piloti su una pista completamente bagnata. L’unico neo per il fratello di Charles è stata la penalità commissionatagli dalla direzione gara che, comunque non ha intaccato la sua leadership avendo terminato sul traguardo con un vantaggio di oltre 20” su Jüri Vips. Parlando dell’estone, si tratta di un ottimo ritorno nel campionato con KIC Motorsport, dopo aver ben impressionato in Formula 2 con DAMS, anche grazie a un bel duello con Oliver Rasmussen che, nonostante la pole position, si è accontentato del gradino più basso del podio. Solamente 4° Gianluca Petecof, partito anche lui a metà schieramento ma ancora il capoclassifica della serie.

Chadwick ancora indietro

Pierre Louis Chovet si guadagna la quinta posizione con Van Amersfoort Racing, precedendo il compagno di squadra Alessandro Famularo. Konsta Lappalainen si classifica 7°, con alle spalle il teammate Patrik Pasma e Jamie Chadwick, in difficoltà anche in condizioni difficili come oggi. Ritirato già dai primi giri Andrea Cola, seguito poi dopo qualche tornata da Emilio Pesce. Non è partito Gillian Henrion: il francese ha avuto problema selettore del cambio che lo ha costretto a non prendere parte alla prima manche di questo weekend.

Formula Regional European Championship certified by FIA 2020 – Mugello, gara 1: classifica

Copyright foto: ACI Sport