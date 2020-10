Peugeot Competition | 208 Rally Cup Pro, Zorra lascia il segno al Rally Bassano ed assume la leadership

Proseguono i trofei Peugeot Competition ospitati nei vari campionati titolati italiani, come l’IRCup Pirelli che il 25 e 25 ottobre darà appuntamento con il penultimo round del Rally Piancavallo. Intanto, facciamo un passo indietro al Rally del Bassano dello scorso 25-26 settembre, vinto a livello assoluto da Alessandro Battaglin e Sandra Tommasini su Hyundai i20 WRC per il Rally Team.

Peugeot Competition 208 Rally Cup Pro 2020, Rally Bassano: Zorra vince, Straffi sbaglia

Nella gara svoltasi nel territorio di Vicenza si è tenuto perciò anche il secondo appuntamento del Peugeot Competition 208 Rally Cup Pro, vinto da Alessandro Zorra e Fabrizio Carbognani, equipaggio subito sulle tracce di Mirco Straffi, campione uscente del monomarca dove negli ultimi tempi ha fatto incetta di round, compreso il precedente Rally del Casentino. Il pilota guidato alle note da Marco Nesti si è posizionato all’inizio in testa nel 208 Rally Cup Pro, ottenendo anche il primo posto nella Power Stage con i punti extra in palio, per poi venire incalzato da Zorra e sbagliare nella penultima PS, la Cavalletto 1 da 22,84 km dove perde due minuti e una serie di posizioni. Il rivale reggiano vince così il Bassano ed ottiene il secondo posto nella classifica R2B. Primo posto tra gli Under 25 per Fabio Farina, che lancia la sua candidatura per la lotta al titolo del monomarca, nella cui classifica svetta adesso Zorra con soli due punti di vantaggio su Straffi. Il Peugeot 208 Rally Cup Pro si concluderà al Rally Appennino Reggiano previsto per il weekend del 13 dicembre.

Peugeot Competition 208 Rally Cup Pro 2020, classifica aggiornata dopo il Rally Bassano

1. Alessandro Zorra 60 punti,

2. Mirco Straffi 58,

3. Fabio Farina 46,

4. Paolo Oriella 40,

5. Mario Cecchini 32,

6. Franco Ricciardi 30,

7. Giovanni Giaquinto 29,

8. Alex Pagnan 20,

9. Christopher Jr Lucchesi 18.

Crediti Immagine di Copertina: © Automobiles Peugeot