Milano Rally Show, parte la staffetta con Expo Dubai 2021

Manca ancora un anno, ma intanto si muove la macchina organizzativa del Milano Rally Show, evento la cui ultima edizione risale al 2019 – nel mezzo, la pandemia -, nato per portare il motorsport nel centro della città meneghina.

One Year To Go: la parata del Milano Rally Show

La manifestazione guarda ora avanti, molto avanti, ovvero al 28 dicembre 2021, quando partirà il Milano Rally Show a Dubai 2021, per concludersi il 2 gennaio 2022. Una parata di vetture rally storiche hanno sfilato nella città, partendo da Palazzo Lombardia, nella cui piazza Città di Lombardia è stato presentato l’evento. La trasferta negli Emirati Arabi è una iniziativa che nasce come un’ideale staffetta tra l’Expo che nel 2015 si è tenuto proprio a Milano e l’edizione che quest’anno doveva tenersi a Dubai, poi posticipata causa Covid al primo ottobre 2021, sino al 31 marzo 2022.

Un ponte tra due realtà, che richiama anche il significato in lingua araba delle capitale emiratina che in italiano suona proprio come “collegamento” (e non a caso lo slogan dell’Expo 2021 sarà Connecting Minds, Creating the Future). Il preludio del Monza Rally Show presentato giovedì 1 ottobre, intitolato One Year To Go, è un percorso che lancerà la volata all’evento di Dubai, che «permetterà di far conoscere la Lombardia dei motori anche all’estero», come ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore regionale allo Sport e Giovani e che poi ha condiviso l’abitacolo della Lancia Delta Integrale 1989 assieme alla colonna delle corse Auto Storiche Lucky Battistolli.

Il motorsport come ponte tra Lombardia e Dubai

Ha così spiegato Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione: «Un evento sportivo al quale si affiancano anche realtà economiche e la possibilità di organizzare incontri tra le imprese. L’Expo è una piazza in cui si incontrano tutti i Paesi, tutte le realtà. Un’opportunità straordinaria in grado di offrire occasioni di incontro. Opportunità, inoltre, di approfondimento e scambio di tecnologie e di ricerca. Vogliamo, quindi, sfruttarla al meglio».

L’ultima edizione del Milano Rally Show si è tenuta il 15-16 giugno 2019, coinvolgendo zone di Milano come il Castello Sforzesco, Piazza Della Scala, San Siro, Piazza Gae Aulenti, l’Autodromo di Monza, Piazza Duomo e ovviamente l’area Expo.

Crediti Immagine di Copertina: Lombardia Notizie