Hyundai presenta la nuova Elantra N TCR al Salone di Pechino [FOTO e VIDEO]

Avevamo visto solo delle foto spia nel corso degli ultimi mesi, ma ora arrivano le foto ufficiali: Hyundai ha svelato la nuova Elantra N TCR, la terza vettura con specifiche TCR progettata e costruita dal reparto corse clienti dell’azienda coreana.

In arrivo il prossimo anno anche in Europa?

La Hyundai Elantra N TCR è stata presentata nello scorso fine settimana, in occasione del Salone di Pechino e assieme ad alcuni modelli stradali. L’auto, che si unisce alle già presenti i30 N TCR e Veloster N TCR, ha effettuato tre mesi di test intensi, completando un totale di 5.000 chilometri. Si nota fin da subito la differenza con le proprie sorelle nel design, essendo più defilata e più grande, ma sotto nasconde tutti i segreti di due anni di successi nel WTCR: trazione anteriore, motore turbo da 2.0 litri derivato dal nuovissimo motore dei modelli stradali, cambio sequenziale a sei rapporti con selettore sul volante e le sospensioni posteriori riprese dalla i30 N TCR. «Dopo tre mesi di test e di lavoro di sviluppo, sono molto felice di poter finalmente rivelare l’Elantra TCR a tutto il mondo» ha detto Andrea Adamo, Team Principal di Hyundai Motorsport. «Partendo da un foglio bianco, i progettisti e gli ingegneri del reparto corse clienti hanno potuto cogliere l’opportunità di migliorare ulteriormente le prestazioni della vettura, nonché utilizzare tutta la conoscenza e l’esperienza acquisita in due anni».

Tarquini: “Grande ma maneggevole, ottimi progressi fin da subito”

Gabriele Tarquini ha condotto i test sulla vettura e ha aggiunto: «Come pilota della Elantra TCR, ho sentito una macchina ottima da guidare già dai primi test. Ho potuto completare molti giri, guidando sia la versione sprint che quella endurance che sono in fase di sviluppo assieme. L’esperienza in più ha subito dimostrato che siamo in grado di ottenere buoni progressi nello sviluppo fin da subito. Chiaramente l’Elantra TCR è molto più grande, ma la maneggevolezza fa sì che al volante non si nota la differenza».

