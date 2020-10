CIR | Sul Rallye Sanremo 2020 si abbatte il maltempo: cancellato lo shakedown, ritardata la partenza della gara

Si addensano nubi sul 67esimo Rallye Sanremo, e non è solo una metafora ma qualcosa di letteralmente concreto: il maltempo infatti sta determinando alcuni cambiamenti in un programma che, pare, abbia corso pure il rischio di saltare del tutto. Ma così non sarà.

Allerta rossa in Liguria: il Rallye Sanremo corre ai ripari

Per le prossime ore, sino alle 6:00 di sabato, è stata diramata l’allerta rossa in Liguria a causa dei temporali, oltre ai rischi connessi a frane ed esondazioni, mentre per la provincia di Imperia, zona di gara, l’allerta è arancione sino alla mezzanotte di oggi: lo stesso sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ha emesso una ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole, degli impianti sportivi ed uno stop ad ogni manifestazione. Il programma del quinto round del Campionato Italiano Rally quest’anno si svolgerà nella zona delle Alpi Marittime, per evitare assembramenti di pubblico, ma ha già dovuto rinunciare allo shakedown odierno, cancellato come disposto dalla decisione del Collegio dei Commissari Sportivi.

Confermata la gara di sabato: la programmazione tv del Rallye Sanremo 2020

La gara di domani invece è salva con tutte e nove le prove speciali previste, ma con lo slittamento di un’ora della partenza proprio per evitare la fase più critica del maltempo. Si comincia quindi dal parco assistenza alle ore 08:10 (e non dalle sette di mattina), con la conclusione dell’evento prevista alle 21:12. Confermato tutto il resto degli aspetti logistici.

Per quanto riguarda la programmazione media, ACI Sport ha pubblicato tutti i dettagli, consultabili qui. Qui invece la lista iscritti al Rallye Sanremo 2020.