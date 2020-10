Formula Regional | Mugello 2020: anteprima e orari del weekend

Dopo due appuntamenti in Francia e Austria, il Formula Regional European Championship ritorna in Italia per il quarto appuntamento stagionale del Mugello. Continua la battaglia tra i piloti di Prema, con Gianluca Petecof che precede Arthur Leclerc e Oliver Rasmussen.

Formula Regional, Mugello 2020: programma ed orari

Venerdì 2 ottobre

10.40 – Prove libere 1 (40 minuti)

15.10 – Prove libere 2 (40 minuti)

Sabato 3 ottobre

10.15 – Qualifiche 1 e 2 (15’ / 15’)

14.30 – Gara 1 (30’ + 1 giro)

Domenica 4 ottobre

10.45 – Gara 2 (30’ + 1 giro)

15.40 – Gara 3 (30’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport.

Formula Regional, Mugello 2020: anteprima del weekend

Al Red Bull Ring è stato Petecof a dominare l’intero weekend: tre pole position, tre giri veloci e due vittorie per il pilota brasiliano, che ha messo assieme ben 184 punti nei primi tre appuntamenti del campionato. L’unica macchia rimasta dall’Austria è la vittoria di Gara 2 lasciata invece a Rasmussen, bravo a raccogliere lasciata dal compagno di squadra come successo in Gara 1 a Misano. Il danese non sembra però essere in grado di lottare per il titolo (nonostante i 140 punti) e il ruolo di grande avversario sembra essere invece assegnato a Leclerc: il monegasco, però, ha concluso sempre dietro a Petecof ma può contare su una quota di 162 punti.

Parlando del resto della griglia, Patrik Pasma è il primo degli altri con 98 punti, seguito da Pierre-Louis Chovet (87) e da Jüri Vips (62), ma sappiamo bene che l’estone ha ormai abbandonato la serie per la chiamata di DAMS in Formula 2. Chiamata alla ribalta Jamie Chadwick, troppo sottotono in tutto il suo cammino annuale e sempre in difficoltà nonostante la monoposto sia la stessa con cui ha vinto la W Series il scorso anno.

