F4 Italia | Mugello 2020: anteprima e orari del weekend

Si appresta a vivere il giro di boa l’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth al Mugello, quarta tappa della stagione 2020. Gabriele Minì guida la classifica davanti a Francesco Pizzi, ma occhi puntati anche sul duo formato da Jonny Edgar e da Jak Crawford.

Formula 4 Italia, Mugello 2020: programma ed orari

Venerdì 2 ottobre

09.50 – Prove libere 1 (40 minuti)

14.20 – Prove libere 2 (40 minuti)

Sabato 3 ottobre

09.30 – Qualifiche 1 e 2 (15’/15’ minuti)

15.25 – Gara 1 (30’ + 1 giro)

Domenica 4 ottobre

11.40 – Gara 2 (30’ + 1 giro)

16.40 – Gara 3 (30’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport.

Formula 4 Italia, Mugello 2020: anteprima del weekend

Anche stavolta c’è un ricco schieramento al via: 30 i piloti in pista tra cui anche Lorenzo Patrese, figlio dell’ex pilota di Formula 1. Il giovane farà il suo esordio nel campionato con una monoposto di AKM Motorsport, assieme al 15enne britannico Barnard Taylor che proviene dai kart e dalla Rosberg Racing Academy. Tra le novità ci sono da segnalare anche il russo Kirill Smal con Prema, Francesco Braschi e il messicano Santiago Ramos Reynoso con Jenzer Motorsport, e Vittorio Catino con Cram Motorsport.

Guardiamo ora invece la classifica generale: Minì si è dimostrato di nuovo tenace al Red Bull Ring dove è sempre salito sul podio, collezionando poi una vittoria e due pole position. Il siciliano di Prema ha un totale di 141 punti, con Francesco Pizzi di Van Amersfoort Racing che ha allentato la presa fermandosi a soli 105 punti. I due italiani stanno comunque mostrando ottimi segnali per il panorama nostrano, ma dovranno guardarsi bene alle spalle perché ci sono Edgar e Crawford: i due della Red Bull hanno rispettivamente 97 e 85 punti ma con tre gare in meno, essendo principalmente concentrati sulla Formula 4 tedesca, ma hanno dimostrato di avere i numeri per lottare anche per il titolo tricolore. Ritorna Filip Ugran, rimasto bloccato per via della quarantena in Romania, che ha perso il round austriaco e anche la terza posizione, ora diventata la quinta. Anche Andrea Rosso è chiamato a far bene dopo il deludente weekend a Spielberg, dove ha colto solo una volta i punti.

Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth 2020 – Mugello: entry list (in arrivo)



Copyright foto: ACI Sport