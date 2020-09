TCR Europe | Monza, Gara 2: Oriola vince in volata su Briché, a podio Homola

Prestazione perfetta da parte di Pepe Oriola in Gara 2 del TCR Europe a Monza. Nella corsa disputatasi ieri, lo spagnolo del Brutal Fish Racing ha tenuto a bada Julien Briché, precedendolo in volata sotto la bandiera a scacchi. Mat’o Homola sale sul gradino più basso del podio.

Il resoconto della gara: Oriola resiste a Briché

Partito dalla sesta posizione, l’iberico è risalito velocemente di posizione in posizione con la sua Honda fino alla testa della corsa. Oriola non ha avuto vita facile perché anche Briché, vincitore di Gara 1 con la Peugeot di JSB Compétition, si è messo nei suoi scarichi e ha tentato davvero di tutto per sopravanzarlo. Alla fine è stato Oriola a trionfare, con un margine risicato di 0”152 sul francese che si è ampiamente rilanciato nella classifica generale. Homola sale finalmente sul podio con la Hyundai del BRC Racing Team, vincendo la sfida con Nicolas Baert che è poi sceso al 5° posto, superato da Jimmy Clairet; l’altro Clairet, Teddy, è invece buon 6°. Anche oggi c’è da sottolineare la grande performance di Felice Jelmini, 7° con la Hyundai di PMA Motorsport in un campionato che aveva sempre visto in difficoltà i protagonisti del TCR Italy, poco abituati alle sportellate dell’europeo.

Filippi sprofonda in ottava posizione

John Filippi è solamente 8° nonostante sia partito dalla pole position, incapace di tenere il ritmo dei migliori. Concludono la top-10 Medhi Bennani e Martin Ryba, mentre Daniel Lloyd e Mike Halder sono stati entrambi costretti al ritiro, con il britannico che mantiene comunque la testa della classifica con un rassicurante vantaggio di 32 punti sul tedesco. Fuori dai primi dieci Daniel Nagy, mentre Luca Rangoni ha di nuovo concluso la gara con la Fiat Tipo TCR di Tecnodom.

TCR Europe 2020 – Monza, Gara 2: classifica



