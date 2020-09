IMSA | Mid-Ohio, Gara: terza vittoria consecutiva per Castroneves-Taylor con Acura

Continua senza sosta il cammino positivo di Hélio Castroneves e di Ricky Taylor nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. I due piloti del Team Penske conquistano il terzo successo consecutivo con la loro Acura DPi in Mid-Ohio, concludendo di pochissimo davanti alla Cadillac di Felipe Nasr e Pipo Derani.

Il resoconto della corsa: Castroneves-Taylor vincono di nuovo tra le DPi

Anche stavolta, Castroneves e Taylor hanno segnato il massimo dei punti, sfruttando anche una strategia che prevedeva di non cambiar le gomme. Taylor è quindi salito al comando nelle fasi finali ma con un passo decisamente più lento rispetto agli inseguitori, ma lo statunitense è riuscito a rimanere davanti al prototipo di Nasr con Action Express Racing per soli 0”607. Sul podio conclude invece la Cadillac del Wayne Taylor Racing di Renger van der Zande e Ryan Briscoe, che hanno ben sfruttato le penalità e le sfortune altrui: le Mazda si sono beccate entrambe delle sanzioni, con la #77 di Oliver Jarvis-Tristan Nunez autore tra l’altro di un incidente evitabile con la BMW M6 GT3 #96 del Turner Motorsport. Juan Pablo Montoya e Dane Cameron erano terzi prima di finire in testacoda dopo un recupero rabbioso, precipitando in settima posizione dietro anche alla Cadillac di João Barbosa e Sébastien Bourdais con Mustang Sampling Racing.

Corvette senza problemi in GLTM, AIM Vasser Sullivan prima in GTD

Vita facile per Corvette in GTLM: con Porsche assente e BMW non troppo competitiva, le vetture americane hanno ottenuto la terza vittoria nelle ultime quattro gare con Antonio Garcia e Jordan Taylor, davanti ai compagni Oliver Gavin e Tommy Milner. Jack Hawksworth e Aaron Telitz hanno ottenuto un altro trionfo per la Lexus RC F GT3 #14 di AIM Vasser Sullivan, che ha chiuso con quasi un secondo di vantaggio sulla Mercedes-AMG GT3 #74 di Riley Motorsport.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2020 – Acura Sports Car Challenge at Mid-Ohio, gara: classifica

Copyright foto: LAT Images / Michael L. Levitt