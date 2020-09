Formula Renault Eurocup | Martins e Collet si dividono ancora le vittorie a Zandvoort

Victor Martins e Caio Collet: sono ancora loro due i vincitori e i protagonisti del quinto appuntamento della Formula Renault Eurocup a Zandvoort. Il francese e il brasiliano dominano il lungo e il largo nelle due gare di sabato e domenica, con il primo che rimane capoclassifica.

Il resoconto di Gara 1: Martins vince ancora

In Gara 1, Martins è partito dalla pole position e ha subito messo un secondo di distacco tra sé e Collet, aumentando gradualmente oltre i due secondi. L’alfiere di ART Grand Prix ha quindi tagliato il traguardo in prima posizione, precedendo il rivale di R-ace GP di 1”453 e ottenendo la quarta vittoria in cinque gare – infatti ha vinto due volte al Nürburgring e una a Magny-Cours. David Vidales è invece giunto 3°, ottenendo il sesto podio consecutivo ma arrivando con un ritardo di oltre 17”. Petr Ptacek è 4°, seguito da Amaury Cordeel, Franco Colapinto e Paul Aron. Solamente 8° Alex Quinn, mentre il nostro Lorenzo Colombo centra la top-10 piazzandosi alle spalle proprio del britannico. A chiudere i primi dieci troviamo Gregoire Saucy.

Formula Renault Eurocup 2020 – Zandvoort, Gara 1: classifica

Il resoconto di Gara 2: Collet riagguanta Martins

È arrivata la risposta di Collet in Gara 2. Il carioca si è guadagnato la pole position nelle seconde qualifiche ed è subito fuggito via, con Aron che aveva sopravanzato Martins in seconda piazza. Al 3° giro, Martins si è ripreso la posizione ma non è più riuscito a riagguantare Collet che, nel frattempo, si è involato tranquillamente verso il successo. I due ora hanno solo due punti di differenza in graduatoria generale, gli stessi prima del weekend nederlandese. Colapinto ritorna finalmente sul podio – che mancava da Monza, primo round stagionale – ma con 18” di distacco, mentre Vidales è 4° davanti all’ottimo Colombo, Ptacek, Tijmen van der Helm, Saucy, Roman Staněk e William Alatalo. Nel fondo Aron per un problema tecnico occorsogli a 10 minuti dal termine.

Formula Renault Eurocup 2020 – Zandvoort, Gara 2: classifica

Copyright foto: DPPI