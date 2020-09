ERC | Rally Fafe Montelongo 2020: anteprima ed orari italiani

La stagione dell’ERC 2020 affronta il primo ingresso in corsa di un evento in un calendario, quello attuale, più volte smontato e rimontato causa pandemia. Il terzo round del Campionato Europeo sarà quindi il Rally Fafe Montelongo, seconda uscita su asfalto di questo 2020.

L’ingresso del Rally Fafe Montelongo nell’ERC 2020

Parliamo di una gara inserita all’ultimo per sostituire il Rally delle Azzorre del 17-19 settembre scorso, che ha dato forfait a causa di difficoltà organizzative in tempi di stringenti prescrizioni sanitarie. L’ERC però non abbandona il Portogallo e dalle isole si sposta alla terraferma, a nord del Paese e nella zona di Fafe, località in un territorio con una certa esperienza in fatto di rally. Il promotore Eurosport Events ha trovato quindi un sostituto già in programma per il Campeonato Portugal de Ralis Clássicos e Campeonato Norte Ralis, previsto per il 2-4 ottobre e che, a differenza delle gare che si svolgono in zona come il più noto Rally del Portogallo valido per il WRC, si disputerà su asfalto. È la prima volta, tra l’altro, che il Fafe Montelongo (la cui prima edizione risale al 1996) si inserisce nel Campionato Europeo Rally.

Organizzato da Demoporto, la gara vedrà gli equipaggi affrontare 18 prove speciali per 182,94 km cronometrati e, alla pari degli altri eventi ERC (e non solo) sarà a porte chiuse, sia nella zona del parco assistenza del Parque da Cidade di Fafe che lungo le PS. Qui tutti i dettagli sugli iscritti al terzo appuntamento del campionato europeo, categoria per categoria.

Rally Fafe Montelongo: percorso ed orari italiani

-Venerdì 2 Ottobre

17:00 – Shakedown (Vila Pouca) 3,30 km

-Sabato 3 Ottobre

10:00 – SS 1 Montim 1, 6,92 km

11:00 – SS 2 Anjos 1 14,13 km

11:30 – SS 3 Queimadela – Travassós 1 10,88 km

12:33 – Service A (Fafe – Praça das Comunidades)

13:30 – SS 4 Montim 2 6,92 km

14:30 – SS 5 Anjos 2 14,13 km

15:00 – SS 6 Queimadela – Travassós 2 10,88 km

16:03 – Service B (Fafe – Praça das Comunidades)

17:00 – SS 7 Montim 3 6,92 km

18:00 – SS 8 Anjos 3 14,13 km

18:30 – SS 9 Queimadela – Travassós 3 10,88 km

19:25 – Service C (Fafe – Praça das Comunidades)

-Domenica 4 Ottobre

09:38 – Service D (Fafe – Praça das Comunidades)

10:30 – SS 10 Várzea Cova 1 6,60 km

11:00 – SS 11 Monte 1 11,72 km

11:35 – SS 12 Guilhofrei 1 10,73 km

12:48 – Service E (Fafe – Praça das Comunidades)

13:55 – SS 13 Várzea Cova 2 6,60 km

14:25 – SS 14 Monte 2 11,72 km

15:00 – SS 15 Guilhofrei 2 10,73 km

16:13 – Service F (Fafe – Praça das Comunidades)

17:20 – SS 16 Várzea Cova 3 6,60 km

17:50 – SS 17 Monte 3 11,72 km

18:25 – SS 18 Guilhofrei 3 10,73 km

19:30 – Cerimonia del Podio finale (Fafe)

Crediti Immagine di Copertina: Pagina Facebook Ufficiale Rally Fafe Montelongo