CI Cross Country | Il Baja Adriatico riapre la corsa al titolo: vince Mengozzi, ritiro per Codecà

Per Lorenzo Codecà e Mauro Toffoli il Baja Adriatico, penultimo appuntamento del Campionato Italiano Cross Country 2020, poteva essere in via potenziale l’occasione per aggiudicarsi il match point e ipotecare l’ennesimo titolo Tricolore nella specialità: ed invece sugli sterrati di Cingoli una serie di colpi di scena ha rimesso quasi tutto in discussione, mentre ad aggiudicarsi una bella vittoria è stato Manuele Mengozzi con Andrea Schiumarini.

Primo successo nel CI Cross Country per Mengozzi e Schiumarini

L’equipaggio sulla Mitsubishi Pajero Pinin T1 ha avuto la meglio nel terzo round del CICC 2020, ottenendo così il primo successo stagionale – e in carriera – dopo il secondo posto al Cross Country Valtiberina e il terzo al San Marino: un risultato che li proietta in testa alla classifica assoluta, scalzando Codecà e Toffoli, relegati a loro volta al secondo posto, a sole però otto lunghezze di distanza dalla vetta. Il duo ufficiale Suzuki sulla Grand Vitara T1 è stato costretto al ritiro nella seconda prova speciale, per via di un cappottamento.

Gli altri piazzamenti del Baja Adriatico 2020

Al secondo posto al Baja Adriatico si posizionano Andrea Luchini e Piero Bosco, con un ritardo di 44,5 secondi dalla vittoria ma ottenendo la vetta nel Gruppo T2 e nel Suzuki Challenge, mentre al terzo posto troviamo l’altro trofeista Alfio Bordonaro, con Marcello Bono: un piazzamento su cui pesa l’imprevisto del danneggiamento del manicotto del turbo della loro Grand Vitara 3p DDiS T2, ma che comunque non gli esclude dalla corsa per il titolo. Giù dal podio Alessandro e Marco Trivini Bellini, seguiti da Chinti Marino Gambazza con Paolo Manfredini e da Stefano Sabellico con Andrea Taloni.

Ventura e Ramacciotti campioni nei Side by Side

Nel Gruppo dei T4 (con risultati non conteggiati nelle classifiche del CICC) è arrivato intanto il primo verdetto di stagione, ovvero la vittoria nella Coppa ACI Sport SSV per Amerigo Ventura e Daiana Ramacciotti sul Yamaha YXZ 1000 R, davanti ad Alessandro ed Emiliano Tinaburri ed Alessandro Bertuzzi con Roberto Briani, mentre nel Gruppo TH c’è stato il ritiro di Elvis Borsoi e Stefano Pelloni, traditi dai freni del Rotax Can AM Maverick X3; fuori anche l’equipaggio sulla Grand Vitara composto da Emilio Ferroni e Daniele Fiorini. Infine, nel TH1 svetta il Land Rover Defender 4600 di Simone Grossi insieme a Daniele Manoni.

Appuntamento ora con l’ultimo round del 2020, in programma il 21-22 novembre al Tuscan Rewind.

Baja Adriatico-Marche 2020, classifica finale

1. Mengozzi-Schiumarini (Mitsubishi Pajero Pinin) in 54’41.7 t;

2. Luchini-Bosco (Suzuki New Grand Vitara 1.9) a 44.5;

3. Bordonaro-Bono (Suzuki New Grand Vitara 1.9) a 59.8;

4. Trivini Bellini-Trivini Bellini (Suzuki Grand Vitara) 1’55.6;

5. Gambazza Chinti-Manfredini (New Grand Vitara 1.9 DDIS) a 2’33.8;

6. Sabellico-Taloni (Suzuki Grand Vitara) a 3’09.5;

7. Emanuele-Castellani (Suzuki New Grand Vitara) a 4’13.5;

8. Cantarello-Facile (New Gran Vitara 1.9) 5’49.8

Campionato Italiano Cross Country 2020, classifica aggiornata

1. Mengozzi-Schiumarini (Mitsubishi Pajero Pinin) 58 pt;

2. Codecà -Toffoli (Suzuki Grand Vitara) 50 pt;

3. Bordonaro-Bono (Suzuki New Grand Vitara 1.9) 48 pt;

4. Luchini-Bosco (Suzuki New Grand Vitara 1.9) 40 pt;

5. Trivini Bellini-Trivini Bellini (Suzuki Grand Vitara) 26 pt;

6.Ferroni-Fiorini (Suzuki Grand Vitara) 22 pt;

7.Emanuele-Castellani (Suzuki New Grand Vitara) 20 pt;

8. Gambazza Chinti-Manfredini (New Grand Vitara 1.9 DDIS) 13 pt;

9.Cantarello-Facile (New Gran Vitara 1.9) 12 pt;

10. Sabellico-Taloni (Suzuki Grand Vitara) 10 pt.