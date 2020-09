WTCR | Nurburgring, Gara 1: vittoria di Ehrlacher, Girolami penalizzato

Secondo successo stagionale per Yann Ehrlacher in Gara 2 al Nürburgring Nordschleife, secondo round del FIA WTCR 2020. Il francese di Lynk & Co ha battuto senza troppi problemi Néstor Girolami, retrocesso poi all’11° posto per una penalità di 30”.

Il resoconto della gara: Ehrlacher vince sul bagnato, Girolami sprofonda per una penalità

Sotto un cielo nuvoloso e su una pista bagnata e condizionata da una lieve pioggia, Ehrlacher ha dato il meglio di sé dalla seconda posizione al via e ha comandato per tutti e tre i giri che componevano la seconda manche. Il transalpino ha concluso con un distacco di 5”835 sul compagno di squadra Thed Björk, capace di agguantare la seconda posizione davanti a Girolami. L’argentino partiva dalla pole position con la Honda del Münnich Motosport ma nulla ha potuto contro le più veloci vetture di Cyan Racing, ma successivamente è arrivata anche la beffa: una partenza anticipata ha fatto scattare una penalità di 30” nei suoi confronti, facendolo precipitare in 11esima posizione. Tutto ciò premia Ehrlacher nella classifica generale: il francese ha un totale di 92 punti, mentre Girolami è fermo a 61 e raggiunto addirittura da Björk e Muller, quest’ultimo 7° sul traguardo di oggi.

Bene Azcona e Vernay, ritirato Magnus

A conquistare il gradino più basso del podio è Attila Tassi con l’altra Honda di Münnich, seguito da un positivo Mikel Azcona con Cupra che ha preceduto di pochissimo Esteban Guerrieri. Bene anche Jean-Karl Vernay con l’Alfa Romeo, mentre Tom Coronel è sprofondato dalla quinta all’ottava posizione. Chiudono in top-10 Tiago Monteiro e Santiago Urrutia, in una gara che ha visto Gilles Magnus unico ritirato (finito contro le barriere) e con Jack Young che non ha preso il via dopo i tanti problemi avuti in questo weekend.

FIA WTCR 2020 – Race of Germany, Gara 2: classifica



Copyright foto: FIA WTCR