NLS | 24 Ore del Nurburgring 2020: anteprima e orari del weekend

Dopo essere stata posticipata da giugno a settembre per via della pandemia di Coronavirus, finalmente è arrivata l’ora della 24 Ore del Nürburgring! Già da oggi si scende in pista nell’Inferno Verde, con ben oltre 100 auto al via nonostante le defezioni dell’ultimo minuto.

NLS, 24 Ore del Nurburgring 2020: programma ed orari

Giovedì 24 settembre

12.30 – Qualifiche 1 (30 minuti)

20.30 – Qualifiche 2 (30 minuti)

Venerdì 25 settembre

13.25 – Qualifiche 3 (60 minuti)

17.50 – Top Qualifiche (140 minuti)

Sabato 26 settembre

11.15 – Warm up (60 minuti)

15.30 – Gara (24 ore)

Gli orari si riferiscono a quelli italiani (CEST). Le gare saranno in diretta su YouTube gratuitamente.

NLS, 24 Ore del Nurburgring 2020: anteprima del weekend

In origine erano 102 le vetture pronte a darsi battaglia ma, a causa della positività di alcuni membri del team ufficiale Porsche alla 24 Ore di Le Mans, Manthey Racing ha deciso di dare forfait, facendo scendere a 101 il numero degli iscritti. Comunque, Audi è pronta a difendere la corona conquistata l’anno scorso da Phoenix Racing: otto sono gli equipaggi al via, con sette nelle mani rispettive di Porsche e Mercedes-AMG e cinque per BMW; c’è da sottolineare che Porsche non avrà ufficiali se non Earl Bamber – che non ha corso a Le Mans – e potrebbe non essere in grado di lottare per la vittoria. In tutto, nella classe SP9 riservata alle GT3, sono una trentina le presenze: c’è anche la Ferrari di Octane126 e di Racing One, così come una Lamborghini per Konrad Motorsport.

Purtroppo, c’è da sottolineare il ritiro di Nissan con Kondo Racing e gli equipaggi ufficiali Subaru e Toyota per le categorie minori, in un’edizione che non avrà spettatori per le restrizioni dovute al COVID-19. Ampia varietà di equipaggi GT4 nelle diverse classi, tra cui BMW, Mercedes-AMG, Aston Martin, Ginetta, Porsche e KTM. La griglia delle TCR vede solo quattro auto coinvolte (due Hyundai Veloster TCR ufficiali tra queste) e diverse altre auto tra cui l’amatissima Opel Manta. Presente anche Glickenhaus con la nuova SCG 004C.

Nürburgring Langstrecken Serie – ADAC TOTAL 24-h Rennen Nürburgring: entry list