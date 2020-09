Dani Sordo torna a correre in Spagna dopo il Rally Italia Sardegna

Tra due settimane si correrà il Rally Italia Sardegna, penultimo appuntamento del WRC – sempre che non vengano aggiunti altri round, magari sempre in Italia – e sarà quasi certamente l’ultima occasione per quest’anno di vedere Dani Sordo schierato in una gara del mondiale.

Dani Sordo al Rally Cobreces

Hyundai Motorsport infatti si presenterà con lo spagnolo sulla terza i20 Coupé WRC, accanto ai fissi Thierry Neuville e Ott Tanak, ma il pilota iberico comunque non si limiterà a correre in Sardegna nelle prossime settimane. Dopo aver di recente partecipato al Rallysprint de Rudagüera vicino a casa ai primi di settembre, per la cronaca stravinto, e reduce da una estate dove ha timbrato il cartellino in alcuni appuntamenti titolati su asfalto dei nostri campionati (ovvero il Rally di Roma Capitale ed Alba), lo spagnolo riprenderà la i20 ma in versione R5 per correre al Rally Cobreces, nella sua Cantabria. La gara, giunta alla sua 36esima edizione, è in programma dal 16 al 17 ottobre e si tratta anch’essa di una competizione sprint, con un totale di 63 km cronometrati. Lo spagnolo correrà grazie al team TT Motorsport, che predisporrà la sua vettura.

Solo due round nel WRC per Sordo quest’anno

Prima ovviamente ci sarà il citato Rally Italia Sardegna dell’8-11 novembre, gara che Sordo conquistò praticamente a sorpresa e sul filo di lana lo scorso anno. Sarà il secondo round del WRC per l’iberico in questo 2020 – rispetto ai sette inizialmente previsti prima che il coronavirus irrompesse nelle vite di tutti: in questa stagione il pilota ha partecipato giusto al Rally del Messico in ottica mondiale, anch’esso su sterrato e finito anzitempo per colpa del surriscaldamento del motore della sua Hyundai i20 Coupé WRC.