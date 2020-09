WTCR | Race of Germany 2020: anteprima e orari del weekend

Scattato solamente qualche settimana fa a Zolder, il FIA WTCR continua la sua breve e serrata stagione 2020 spostandosi in Germania, più precisamente nel leggendario Nürburgring Nordschleife a supporto della 24 Ore. Yann Ehrlacher guida la classifica generale con Lynk & Co.

FIA WTCR, Nurburgring Nordschleife 2020: programma ed orari

Giovedì 24 settembre

14.30 – Prove libere 1 (30 minuti)

15.15 – Prove libere 2 (30 minuti)

19.00 – Qualifiche (Q1 20’, Q2 10’, Q3)

Venerdì 25 settembre

16.40 – Gara 1 (3 giri)

Sabato 26 settembre

10.00 – Gara 2 (3 giri)

Gli orari si riferiscono a quelli italiani (CEST). Le gare saranno in diretta su Eurosport.

FIA WTCR, Nurburgring Nordschleife 2020: anteprima del weekend

In Belgio si sono viste alcune conferme e molte sorprese: sicuramente le velocissime Lynk & Co di Cyan Racing, in grado di competere sempre le prime posizione e attualmente in testa alle classifiche, sia quella piloti con Ehrlacher (vincitore di Gara 2) che con entrambe le squadre in quella riservata ai team. Addirittura gli svedesi hanno centrato un’incredibile tripletta nella seconda manche, con Yvan Muller 2° e alle sue spalle un ottimo Santiago Urrutia. Néstor Girolami è l’unico ad aver messo i bastoni tra le ruote: successo in Gara 1 con la Honda del Münnich Motosport e 2° posto nella generale, con 36 punti contro i 43 di Ehrlacher. Chi ha deluso è stato Nathanaël Berthon che ha malamente sprecato la pole position per Gara 2 dopo aver dimostrato di essere in formissima, mentre le Hyundai si sono dimostrate poco competitive anche a causa di un BoP molto sfavorevole; l’impressione è che per i coreani comunque ci sarà da faticare nei prossimi round, a cominciare proprio dalla Germania.

FIA WTCR 2020 – Race of Germany, Nürburgring Nordschleife: entry list