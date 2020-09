TCR Europe | Monza 2020: anteprima e orari del weekend

Finalmente il TCR Europe torna a Monza questo weekend, dopo aver vissuto i primi due appuntamenti di Le Castellet e di Zolder. Daniel Lloyd comanda la classifica generale con la Honda del Brutal Fish Racing, seguito da un sorprendente Mike Halder con la stessa macchina ma autogestita.

TCR Europe, Monza 2020: programma ed orari

Venerdì 25 settembre

12.32 – Prove Libere 1 (30 minuti)

16.42 – Prove Libere 2 (30 minuti)

Sabato 26 settembre

11.25 – Qualifiche (Q1 20′ / Q2 10′)

17.15 – Gara 1 (10 giri / 35’)

Domenica 27 settembre

12.50 – Gara 2 (10 giri / 35‘)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Qualifiche e gare in diretta su YouTube.

TCR Europe, Monza 2020: anteprima del weekend

Come da pronostico, Lloyd continua a rimanere in cima alla classifica essendo uno dei favoriti per il titolo. In Belgio, il britannico ha raccolto un 2° e un 5° posto, allontanando sempre più Mehdi Bennani che ha invece collezionato un KO in Gara 1 e un 5° posto in Gara 2, fermandosi a quota 100 punti con l’Audi di Comtoyou. Balza invece a sorpresa al 2° posto Halder che, dopo aver vinto la seconda manche al Paul Ricard, continua la striscia positiva di risultati; il tedesco ha in totale 120 punti, 9 in meno di Lloyd. Nicolas Baert è al 4° posto con l’altra Audi di Comtoyou, seguito da un Daniel Nagy in risalita con la Hyundai del BRC Racing Team. Mat’o Homola, compagno di squadra dell’ungherese, è invece 8° ma deve fare i conti con John Filippi e Teddy Clairet che lo precedono, oltre con Michelle Halder capace di diventare la prima donna a vincere nella serie europea.

Tra le novità della tappa italiana c’è sicuramente la nuovissima Fiat Tipo TCR, costruita e sviluppata da Tecnodom Sport. La vettura non è ancora omologata ma, anche grazie a Marcello Lotti, potrà assaggiare la pista con l’esperto Luca Rangoni. Tecnodom allestirà anche un’Audi per Kevin Giacon, mentre ci sarà anche Felice Jelmini con la Hyundai di PMA Motorsport, uno dei protagonisti del TCR Italy.

TCR Europe 2020 – Monza: entry list

