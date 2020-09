IMSA | Mid-Ohio 2020: anteprima e orari del weekend

Dopo il primo degli appuntamenti endurance dell’anno disputatosi a Road Atlanta qualche settimana fa, l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship ritorna in pista con un nuovo appuntamento sprint sul tracciato di Mid-Ohio. Presenti tutte le classi, eccezione fatta per le LMP2.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship, Mid-Ohio 2020: programma ed orari

Sabato 26 settembre

00.10 – Prove libere 1 (60 minuti)

16.55 – Prove libere 2 (75 minuti)

Domenica 27 settembre

14.00 – Qualifiche (15’/15’/15’)

20.05 – Gara (160 minuti)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Qualifiche e gara in diretta su IMSA.tv.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship, Mid-Ohio 2020: anteprima del weekend

Il campionato ha praticamente superato il giro di boa con l’ultimo round a Road Atlanta. La 6 Ore è stata vinta da Helio Castroneves e da Ricky Taylor con l’Acura del Team Penske, dopo che questi avevano vinto anche la gara precedente a Road America. I due sono però solamente al 6° posto della classifica a quota 140 punti, a -10 dalla vetta che è salda nelle mani di Ryan Briscoe e di Renger van der Zande con la Cadillac del Wayne Taylor Racing. L’australiano e il nederlandese sono sempre andati forte nelle corse sprint e sono sicuramente i favoriti anche stavolta, ma attenzione anche a João Barbosa e a Sébastien Bourdais che sono secondi con la Cadillac del Mustang Sampling Racing: il loro equipaggio ha in cassaforte tre terzi posti e due quarti, per uno dei team più costanti nel rendimento. Potrebbe essere invece la volta buona per le Mazda di riscattarsi dopo una sola vittoria conquistata a Daytona nel post-pandemia, oppure è la volta buona che Action Express ritorni in vetta.

Poco da dire tra le GTLM, con Porsche che ha annunciato la propria assenza in questo fine settimana per la positività di tre membri della squadra ufficiale alla 24 Ore di Le Mans. Corvette e BMW avranno la strada spianata, pronti a lottare di nuovo dopo le belle battaglie in Virginia e a Road Atlanta. Buoni numeri dalle GTD: in totale 13 auto tra cui i capiclassifica Mario Farnbacher e Matt McCurry con l’Acura del Meyer Shank Racing, inseguiti da Aaron Telitz e da Jack Hawksworth con la Lexus di AIM Vasser Sullivan.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2020 – Acura Sports Car Challenge at Mid-Ohio: entry list

