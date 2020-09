ERC | Debutto europeo per l’Alpine A110 Rally con Zelindo Melegari

Ottenuta l’omologazione questo luglio, per l’Alpine A110 Rally si apre ora la possibilità di affrontare in maniera ufficiale le competizioni di livello europeo, dopo la fase dei test e le uscite estemporanee che sono state utili per rifinirne lo sviluppo.

L’Alpine A110 Rally debutta al Fafe Montelongo

Quindi, nulla osta per far gareggiare la versione rally della coupé tornata sul mercato tre anni orsono anche nei contesti internazionali come l’ERC. La A110 è stata concepita per la categoria R-GT, dove competerà in occasione del terzo round del Campionato Europeo Rally, il fresco d’ingresso nel calendario Rally Fafe Montelongo, programmato il prossimo 2-4 ottobre nel nord del Portogallo. «L’ERC è il campionato di riferimento in Europa», ha spiegato Louis Chazel, coordinatore del team francese che andrà a schierare l’Alpine, Chazel Technologie Course. «Siamo qui per mostrare le ottime prestazioni dell’Alpine A110 R-GT sull’asfalto [fondo su cui si disputerà il Fafe Montelongo, ndr]. È un’auto nuova di zecca, con all’attivo per il momento iscrizioni solo ai rally francesi, quindi questa sarà la prima apparizione di una Alpine A110 RGT sulle strade internazionali».

Prima dell’ERC infatti l’Alpine Rally, presentata lo scorso anno ha svolto una serie di test con i campioni transalpini Emmanuel Guigou e Laurent Pellier; in seguito, quest’anno, il primo ha portato la vettura al terzo posto assoluto e primo di classe del Rallye Mont-Blanc Morzine, ma la coupé ha messo a referto anche la vittoria nell’appuntamento di Coppa Nazionale del Rallye de la Drôme Paul Friedman, con a bordo Pierre Lafay.

Zelindo Melegari sulla Alpine A110 Rally

L’esordio europeo avverrà invece con il nostro Zelindo Melegari, attualmente in testa con Corrado Bonato nell’ERC2 dopo i primi due round di stagione (vittoria di categoria al Rally di Roma Capitale) con la Subaru Impreza STi N14 di GB Motors Racing, e già secondo nel 2017 e terzo nel 2019, sempre nell’ERC2. «Zelindo è in testa all’ERC2 dopo due rally e ha deciso di correre con la nuova Alpine A110 RGT perché sarà l’arma perfetta per questa categoria sull’asfalto», assicura Chazel.