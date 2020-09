FIA F2 | Hughes promosso in HWA Racelab, Alesi passa in MP Motorsport

Arrivano alcuni cambi di sedile in previsione del prossimo appuntamento della Formula 2, in programma questo weekend a Sochi. Jake Hughes è stato promosso dalla Formula 3 da HWA Racelab, con Giuliano Alesi che si trasferisce in MP Motorsport al posto di Nobuharu Matsushita.

Hughes debutterà in Formula 2 a Sochi

Non è chiaro se sia Alesi ad essere andato via prima o se HWA Racelab abbia chiamato alle armi Hughes, ma quel che importa è che è concreto questo cambio di sedili. Partendo da Hughes, il britannico ha trascorso due anni nella squadra in Formula 3 dove ha conquistato tre vittorie e otto podi. Il 25enne era uno dei favoriti quest’anno ma, dopo un inizio davvero difficile, si è risollevato nella seconda metà di stagione. «Non vedo l’ora di correre la mia prima gara in Formula 2» ha detto Hughes. «Grazie mille a HWA Racelab per avermi dato questa possibilità. La stagione di Formula 3 è terminata di recente dopo nove weekend di gara in undici settimane: sono totalmente immerso nella routine delle corse. Dovrò abituarmi alle vetture, poiché hanno una potenza notevolmente superiore a quelle di F.3, ma non vedo l’ora di affrontare questa sfida».

Alesi si trasferisce in MP Motorsport

Dall’altro lato, Alesi ha lasciato HWA Racelab dopo una stagione completamente sottotono: solo un 6° posto nel primissimo appuntamento al Red Bull Ring, seguito da risultati disastrosi. Il francese, facente parte della Ferrari Driver Academy, sostituirà Matsushita che ha deciso di trovare nuove sfide nonostante abbia vinto una gara a sorpresa a Barcellona. Il figlio di Jean affiancherà così Felipe Drugovich, che sta affrontando un’ottima annata.

Copyright foto: HWA AG