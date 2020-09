DTM | Audi vince con largo anticipo il titolo costruttori al Nurburgring

Una stagione trionfale per Audi nel DTM prima di lasciare la serie a fine anno: infatti, grazie all’ennesima vittoria contornata da una tripletta, la Casa degli Anelli ha potuto festeggiare con largo anticipo il titolo riservato ai costruttori al Nürburgring.

Audi conquista il titolo costruttori già al Nurburgring

Con sei gare ancora da disputare, Audi può ritenersi davvero soddisfatta per il successo nella sua ultima stagione nel DTM. Nico Müller e Robin Frijns si sono divisi i successi sul circuito tedesco, mentre René Rast è sempre salito sul podio: i tre sono anche i contendenti al titolo piloti e nessun’altro può impensierirli al momento. Frijns, commentando la pole position segnata per Gara 2, ha detto: «Ottenere il miglior tempo in tutti e tre i settori è qualcosa che accade solo raramente nel DTM», in quella che si trattava la 19esima partenza dal palo consecutiva per Audi. «Oggi abbiamo nuovamente assistito a una prestazione molto forte» ha dichiarato Dieter Gass, responsabile di Audi Sport, dopo la corsa di domenica. «Nico ha avuto sfortuna nelle ultime due gare. Che sia riuscito a tornare così è fantastico e sono felice per lui. È fantastico anche che ci siamo assicurati due dei tre titoli del campionato così presto. Abbiamo ricominciato a dare il massimo nell’ultimo anno con l’Audi RS 5 DTM e i risultati parlano da soli».

Ancora tre weekend d’impegni nel DTM

«Vorrei ringraziare l’intero team i dipendenti di Ingolstadt, Neuburg e Neckarsulm per aver nuovamente messo così tanto impegno in quest’ultima stagione con le vetture di Classe 1. Dopo tre duri weekend di gara consecutivi, tutti meritano una piccola pausa prima dello scatto finale» ha concluso poi Gass, ricordando che si tornerà in pista a Zolder il 10-11 ottobre.

Copyright foto: Audi Sport