TCR Italy | Vallelunga, Gara 2: Stefanovski domina, Brigliadori passa al comando della classifica

Una corsa a eliminazione quella vista in Gara 2 a Vallelunga del TCR Italy, ma il successo è meritatamente andato a Igor Stefanovski. Il macedone ha dominato dalla pole position fino alla bandiera a scacchi, precedendo un ottimo Alessandro Giardelli. Ritirato Salvatore Tavano che perde la leadership a favore di Eric Brigliadori.

Il resoconto di Gara 2: Stefanovski vince dalla pole

Prima vittoria stagionale per Igor Stefanovski, bravo a mettere tutti in riga a suon di giri veloci e capace di mettere alle proprie spalle la Honda di Alessandro Giardelli, bravo a risalire dalla settima casella in griglia. Eric Brigliadori taglia il traguardo in terza posizione ma viene poi penalizzato di 25” per un contatto di gara con Max Mugelli, e quindi 10° nella classifica di gara. A ereditare il gradino del podio è Jacopo Guidetti, anche lui su Honda del team MM Motorsport e bravo a difendersi fino all’ultimo dagli attacchi di un aggressivo Marco Pellegrini sulla Hyundai del Team Target, 4°. Quinta posizione per Ettore Carminati sulla Hyundai autogestita, che si piazza davanti a Michele Imberti, 6° e primo delle TCR DSG con la Cupra di Elite Competizioni. Alle sue spalle settima piazza per la new entry Alessio Caiola, su Honda di MM Motorsport, con Mauro Guastamacchia in ottava posizione piazza sulla Hyundai autogestita, e Simone Pellegrinelli nono sulla Cupra Leon Competición della Scuderia del Girasole.

Tavano, Jelmini e Mugelli ritirati

Di poco fuori dalla top-10 Massimiliano Pezzuto su Golf, secondo delle DSG, che precede Riccardo Romagnoli, terzo delle vetture con cambio non sequenziale. Tredicesimo Matteo Poloni su Audi DSG con Federico Paolino su Honda ultimo pilota a punti, precedendo Raffaele Gurrieri su Cupra DSG, Nicola Guida su Cupra sequenziale e Daniele Cappellari su Golf DSG. Come detto, è stata una gara e eliminazione, dove il primo ad uscire è il leader della classifica di campionato Salvatore Tavano, su Cupra, per un’incomprensione con il compagno di squadra Simone Pellegrinelli. Ritirato anche Felice Jelmini, che fora dopo un contatto con Alessandro Giardelli e rimane pericolosamente in mezzo alla pista, e per Max Mugelli, a lungo in terza posizione alle spalle di Guidetti e poi secondo quando è stato centrato da Brigliadori. Non sono riusciti ad arrivare al traguardo neanche Andrea Argenti, Francesca Raffaele e Carlotta Fedeli, per un contatto con il marito Federico Paolino.

TCR Italy 2020 – Vallelunga, Gara 2: classifica

Copyright foto: ACI Sport