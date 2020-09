TCR Italy | Vallelunga, Gara 1: Brigliadori vince sotto bandiera rossa

Una finale mozzafiato e spettacolare quello visto in Gara 1 a Vallelunga: Eric Brigliadori conquista la vittoria con l’Audi di BF Motorsport, con la corsa terminata in anticipo a causa di un brutto incidente di Eric Scalvini per fortuna senza conseguenze.

Il resoconto di Gara 1: Scalvini a muro, vittoria a Brigliadori

Il pilota bresciano di Cupra che ha impattato contro le barriere di curva 1 ad una velocità di circa 200 km/h, uscendo illeso, ma con la vettura completamente distrutta rimasta in mezzo alla pista. Mancavano pochi minuti allo scadere del tempo regolamentare, e per questo dopo qualche giro dietro alla safety car la gara è stata interrotta con bandiera rossa, assegnando comunque punteggio pieno. Il vincitore è Brigliadori, che ha concretizzato nel migliore dei modi la pole position, scattato subito bene al via e allungando al comando a suon di giri veloci. Per Brigliadori è la terza vittoria della stagione dopo la doppietta di Misano, e il giovane romagnolo si porta in seconda posizione in classifica tricolore, a 1 solo punto da Salvatore Tavano. Secondo al traguardo Alessandro Giardelli, al suo primo podio: al volante della Honda di MM Motorsport, il diciassettenne rookie, che arriva dal kart, dove ha vinto anche un titolo italiano, è sempre rimasto in seconda posizione. Podio per Salvatore Tavano, alle prese con i problemi ‘di gioventù’ della nuova CUPRA schierata dalla Scuderia del Girasole by CUPRA Racing, e che con uno scatto fulmineo ha sorpassato Felice Jelmini allo start ed è stato bravo a mantenere alle sue spalle la Hyundai del pilota lombardo.

Guidetti centra la top-5, torna a punti Mugelli

La quinta piazza se l’è aggiudicata Jacopo Guidetti sulla Honda di MM Motorsport, che ha preceduto Marco Pellegrini, sesto al traguardo dopo essere staccato dall’ottava casella in griglia sulla Hyunday del team Target Competition. Anche Igor Stefanovski ha guadagnato posizioni, con la Hyundai curata da PMA Motorsport, sotto la tenda di Jelmini: il macedone era scattato dalla decima posizione in griglia dopo aver siglato l’ottavo tempo, per via della penalità di due posti rimediata durante le prove libere. Ottava piazza per Max Mugelli: il forte pilota toscano finalmente torna nelle zone alte della classifica e sta pian piano risolvendo i problemi di freni e di gomme sulla Honda di MM Motorsport con la quale ha debuttato quest’anno.

TCR Italy 2020 – Vallelunga, Gara 1: classifica



