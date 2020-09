WEC | Presentato il nuovo calendario per la stagione 2020, confermata Monza!

In occasione del weekend della 24 Ore di Le Mans, il FIA World Endurance Championship ha presentato il nuovo calendario per la stagione 2021. Ridotti a sei gli appuntamenti dell’anno, che avranno una durata di sei ore eccezione fatta per la classica francese, e tra questi c’è pure Monza!

Ecco il calendario completo per il FIA WEC 2021

La pandemia di Coronavirus ha notevolmente influito sulle scelte fatte da ACO e WEC per il Mondiale del prossimo anno: infatti, per ridurre i costi delle trasferte, i round validi saranno solamente sei e ben dilazionati tra di loro. I test pre-stagionali sono fissati per il 13-14 marzo a Sebring e si rimarrà poi sul tracciato della Florida per la 1000 Miglia, in programma il 19 marzo nello stesso weekend della 12 Ore valida per l’IMSA. La 6 Ore di Spa-Francorchamps anticiperà sempre Le Mans e si correrà il 1° maggio, poi la maratona francese ritorna nello slot di giugno (12-13 di quel mese). Grossa novità e bella conferma per tutti gli appassionati italiani è la trasferta di Monza del 18 luglio, segno che si è lavorato molto per assicurare il ritorno tricolore nel campionato. Infine, Fuji e Sakhir chiuderanno l’anno rispettivamente il 26 settembre e il 20 novembre.

Ridotti gli appuntamenti per motivi economici

«Sei eventi compongono la stagione 2021, avevamo bisogno di un calendario che stabilisse il ritmo e i parametri di riferimento per la nuova classe regina. Nonostante le attuali e difficili circostanze, che possono portare con sé alcune conseguenze per i nostri eventi e per i vincoli economici, è chiaro che questa nona stagione è più che promettente, sia per i suoi partecipanti che per i circuiti coinvolti» ha chiarito Pierre Fillon, Presidente dell’Automobile Club de l’Ouest. «Abbiamo ascoltato i nostri costruttori, team e partner e abbiamo risposto con un calendario ridotto rispetto al passato per consentire loro di affrontare l’attuale crisi economica. Rivedremo di allargarlo in futuro, quando la situazione sanitaria ed economica ci consentirà di farlo» ha aggiunto Gérard Neveu, CEO del WEC.

FIA World Endurance Championship 2021 – Calendario provvisorio*

13-14 marzo: Pre-Season Tests Sebring (USA)

19 marzo: 1000 Miles of Sebring (USA)

1° maggio: TOTAL 6 Hours of Spa-Francorchamps (BEL)

12-13 giugno: 24 Hours of Le Mans (FRA)

18 luglio: 6 Hours of Monza (ITA)

26 settembre: 6 Hours of Fuji (JPN)

20 novembre: 6 Hours of Bahrain (BAH)

*Soggetto all’approvazione del FIA World Motor Sport Council