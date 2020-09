WEC | Peugeot svela ulteriori dettagli sulla nuova Hypercar per il 2022 [VIDEO]

Attraverso un lungo video pubblicato su YouTube, Peugeot ha rivelato alcuni piccoli ma ulteriori dettagli sulla futura Hypercar per il FIA World Endurance Championship, in occasione del weekend della 24 Ore di Le Mans. Ecco le prime immagini del progetto e le info tecniche.

Peugeot punta sulle Hypercar ibride

Come avevamo anticipato, Peugeot sarà supportata da Total e punterà sui regolamenti delle Le Mans Hypercar. L’obiettivo è quello di sviluppare una vettura ibrida elettrica con un design innovativo e aggressivo, pronta a produrre una potenza di 500 kW e dotata di quattro ruote motrici. Tutti i reparti di Peugeot Sport – che ha cambiato logo e colori – sono coinvolti in questa fase di sviluppo, dopo aver studiato per lungo tempo la struttura generale del progetto, i concetti aerodinamici e l’architettura del motore. «Questa categoria unisce tutta la nostra azienda e le nostre entità, con caratteristiche e tecnologie simili alle nostre auto di serie. Grazie a questo impegno, Peugeot apre una nuova avventura della “Neo Performance”. Torniamo nell’endurance perché abbiamo l’opportunità di affrontare le gare in modo diverso, con l’ibrido tra gas ed elettrico. Peugeot Sport cambia la sua identità e lancia il suo marchio di veicoli elettrici ad alte prestazioni con il primo modello 508» ha detto Jean-Philippe Imparato, CEO del marchio francese.

In fase di sviluppo presso Peugeot Sport

Olivier Jansonnie, direttore tecnico del programma del WEC, ha dato qualche dettaglio in più sul prototipo: «Come da normativa, avrà quattro ruote motrici ed equipaggiata da un motore elettrico con potenza massima di 200 kW sull’asse anteriore. Il livello di potenza totale sarà identico a quello di un’auto termica al 100% con due ruote motrici (circa 680 CV). L’auto sarà più pesante delle LMP1, più lunga (5 metri) e più larga (2 metri)».